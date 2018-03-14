Гражданам Казахстана и Таджикистана разрешили во взаимных поездках регистрироваться сразу на 90 дней

Эмомали Рахмон и Нурсултан Назарбаев. Фото пресс-службы президента Казахстана

Таджикистан и Казахстан отменили регистрацию для граждан во взаимных поездках на 30 дней. При получении регистрации люди смогут находиться в стране до 90 дней. Об этом, как передает Kazinform , во время официального визита в Астану сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Выступая с совместным заявлением по итогам переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Рахмон подчеркнул важность нового соглашения для диалога двух стран. «Межгосударственные отношения базируются, прежде всего, на контактах между людьми – будь то на уровне официальных лиц или простых граждан», – сказал он.

Помимо отмены регистрации, страны заключили соглашение о реадмиссии, предполагающее выдачу осужденных для отбытия наказания на родине. Также министры труда двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере миграции.

Назарбаев и Рахмон пообещали улучшить деловое взаимодействие между странами и договорились повысить уровень казахстанско-таджикской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, назначив ее руководителями заместителей премьер-министров от каждой страны. Главы государств обсудили возможность создания делового совета двух стран и проведения общих бизнес-форумов. Для укрепления экономических связей стороны могут запустить авиарейс Астана-Душанбе, отметил Назарбаев. Он также рассказал о желании Казахстана больше импортировать таджикские фрукты и орехи.

«В Таджикистане уже созрели орехи, сливы, гранаты. А у нас еще снег лежит. И мы хотим, чтобы эти свежие фрукты были на наших прилавках», – поделился президент Казахстана.

В честь визита президента Таджикистана Назарбаев распорядился назвать одну из улиц Астаны именем средневекового таджикского поэта Рудаки, а сам Рахмон получил из рук президента Казахстана орден «Парасат» (благородство) «за мудрость и любовь к Казахстану».

Рахмон в ответ заявил, что Казахстан занимает особое место во внешней политике Таджикистана, а также рассказал о популярности Назарбаева среди таджикистанцев. «Мы с вами, Нурсултан Абишевич, более 26 лет знакомы и работаем. И народ Таджикистана, и я лично не забуду самые тяжелые время для моего народа, и вы всегда поддерживали нас и всегда оказывали помощь. В Таджикистане вас не только знают как мудрого, видного политика международного масштаба, но вас очень искренне любят, почитают. Некоторые ваши книги уже переведены на таджикский язык», - сказал Рахмон.

Напомним, 9 марта в Душанбе президент Таджикистана принимал приехавшего с государственным визитом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. По итогам переговоров главы государств подписали соглашение, которое предусматривает безвизовое пребывание в течение 30 дней граждан двух стран на территории Таджикистан и Узбекистана. Также стороны договорились о поэтапном возобновлении работы всех 16 пунктов пропуска на границе между двумя странами.