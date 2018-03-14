В Facebook появились призывы к физическому устранению активистов таджикской оппозиции

Портал «Ахбор» опубликовал текст поступившего в редакцию письма, в котором утверждается, что лидер запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения (ПИВТ) Мухиддин Кабири при поддержке Ирана якобы планирует вторжение в Таджикистан с территории Афганистана, граничащей с Ишкашимом и Хорогом, оппозиционных таджикскому правительству отрядов. В то же время пользователь соцсети Facebook, некто Абу Мухаммад Солех Химатзода, в посте на своей странице 13 марта выложил текст, в котором звучит призыв к физическому устранению лидеров таджикской оппозиции, эмигрировавших в страны Европы.

Автор текста под заголовком «Кто отравит партийных предателей?» некий Джамшеди Самандар приводит в пример недавнее отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и советует таджикским спецслужбам взять этот метод на вооружение в борьбе против оппозиционеров. Причем, автор конкретно перечисляет имена тех, кого следует «уничтожить»: Темур Варки, Саидюнус Истаравшани, Муҳиддин Кабири, Алим Шерзамонов, Шарофиддин Гадоев, Нуриддин Ризои и другие.



Скриншот поста в Facebook с призывом «травить» оппозиционных активистов



«Нет сомнений в том, что все они, вместе с Кабири и его партией, давно стали марионетками, которых используют для шпионажа и иной преступной деятельности. Шпионов надо травить и уничтожать, как того же Скрипаля. [...] Мое личное мнение: если таджикские спецслужбы способны расправиться с предателями, как это сделали российские, то надо это повторить», — говорится в тексте поста.

Что касается полученного редакцией «Ахбора» письма, то в нем сказано о том, что лидер ПИВТ Мухиддин Кабири представил на «тайном заседании своих единомышленников» план военных действий против правительства Таджикистана. Этот план ПИВТ намерена осуществить с помощью Ирана, где в настоящее время боевики экстремистско-террористической организации (ЭТО) ПИВТ проходят военную подготовку.

В письме также упомянуто о якобы имевших место переговорах с бывшими полевыми командирами оппозиции Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана об их поддержке. По словам авторов письма, один из членов ПИВТ, уроженец селения Язгулом Ванджского района ГБАО, провел предварительную беседу с бывшими бадахшанскими командирами, такими как Бокир, Мунаввар, Толиб, Ёдгор и другими, но «один из лидеров преступных группировок Хорога» заявил: «Вы выступаете против всего Таджикистана, а значит мы — против вас. Если ваши боевики придут в Хорог, мы безжалостно расправимся с ними». При этом отмечается, что Иран «пообещал щедро заплатить» этим неформальным лидерам, если они поддержат оппозиционные силы во время перехода через границу.

Пресс-секретарь ПИВТ Махмуджон Файзрахмонов в интервью «Ахбор» назвал это сообщение «клеветой» и провокацией таджикских спецслужб, заявив, что никакого тайного заседания не проводилось. «Это клевета и поклеп, не имеющие никаких оснований, и всем известно, с какой целью пишутся такие вещи», — подчеркнул он.

Как сказал «Фергане» один из проживающих в эмиграции представителей таджикской оппозиции, подобные вбросы в СМИ и публикации на фейковых аккаунтах в соцсетях — дело рук спецслужб Таджикистана, которые активизировали кампанию по «демонизации» оппозиционных активистов после создания «Форума свободомыслящих Таджикистана» (ФСТ). И текст в Facebook, и поступившее в редакцию «Ахбора» письмо писались одними и теми же людьми в стенах «таджикской фабрики троллей», полагает источник.

Следует отметить, что власти Таджикистана уже не раз обвиняли Иран в политической и финансовой поддержке ПИВТ. Участие Кабири в конференции в Тегеране в конце 2015 года и его встреча с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи повлекли за собой дипломатический скандал между Таджикистаном и Ираном.



Аятолла Хаменеи и Мухиддин Кабири во время встречи в Тегеране в декабре 2015 года. Фото с сайта «Ахбор»



Напомним, что в середине февраля в Вене таджикские гражданские активисты объявили о создании «Форума свободомыслящих Таджикистана». Как рассказал «Фергане» председатель Исполкома Форума Алим Шерзамонов, сразу после этого учредителям ФСТ начали поступать угрозы расправы над ними и их родственниками с фейковых аккаунтов в соцсетях.

После того как Верховный суд Таджикистана запретил деятельность оппозиционной «Группы 24» в 2014 году и ПИВТ в 2015 году, сотни сторонников этих движений и другие оппозиционеры, спасаясь от политического преследования, эмигрировали из Таджикистана в поисках убежища в страны Европы. Сторонники таджикского правительства называют их «предателями и изменниками» и требуют их выдачи Таджикистану.