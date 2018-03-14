Омурбек Текебаев написал из тюрьмы «объяснительную» для Венецианской комиссии

Омурбек Текебаев. Фото с сайта Rferl.org

Лидер киргизской партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, осужденный на восемь лет лишения свободы по обвинению в коррупции с конфискацией имущества, направил в Венецианскую комиссию ( Европейскую комиссию за демократию через право ) объяснение, почему он не сможет присутствовать на заседании, которое пройдет 15-17 марта.

В письме Текебаев, который был одним из авторов конституции Кыргызстана, объяснил комиссии, что находится в заключении, и призвал членов комиссии провести анализ «законов и законопроектов Кыргызстана, затрагивающих конституционные принципы». По мнению Текебаева, конституционные принципы были нарушены бывшим президентом Атамбаевым, а протесты Текебаева привели к нарушению его прав и в итоге - к заключению.

«В мае 2016 года Алмазбек Атамбаев – президент Киргизской Республики - выступил с инициативой о внесении изменений в Конституцию Кыргызстана в нарушение условия моратория, действующего до 2020 года, - пишет Омурбек Текебаев. - В ответ я инициировал обращение в Венецианскую комиссию Совета Европы и ОБСЕ. Тогда Алмамбет Шыкмаматов - член партии «Ата Мекен» и председатель комитета по конституционному законодательству парламента заявил о необходимости проведения оценки поправкам в Конституцию, предложенным Атамбаевым.

Выводы Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) и Венецианской комиссии Совета Европы о внесении изменений в Конституцию содержат следующее: «негативно скажутся на балансе между ветвями власти, усиливая полномочия исполнительной власти и ослабляя как парламент, так и – в большей степени – судебную власть». Заключение Венецианской Комиссии Совета Европы от 2010 года и Заключение Венецианской Комиссии Совета Европы от 2016 года были одинаково проигнорированы Алмазбеком Атамбаевым и его командой. <…> Я был вынужден использовать все полномочия в рамках своего мандата и публично возражать этим изменениям, поскольку они открывают дверь для узурпации власти. 22 ноября 2016 года я озвучил планы по подготовке к объявлению импичмента президенту Алмазбеку Атамбаеву за нарушение Конституции Кыргызстана. Реакция последовала быстро. Стали поступать угрозы в мой адрес, за мной была установлена слежка. Затем последовала кампания, направленная на мою дискредитацию. 25 февраля 2017 года против меня было возбуждено уголовное дело. Меня приговорили к восьми годам лишения свободы.

Следствие и судебное расследование были проведены в кратчайшие сроки и с нарушением процессуальных норм. С момента ареста я испытываю жестокое и унижающие достоинство человека обращение. Также меня ограничивают в доступе к адекватной медицинской помощи».

Омурбек Текебаев также пожаловался Венецианской комиссии на нарушение своих избирательных прав: ЦИК Кыргызстана не допустил регистрацию лидера партии «Ата Мекен» в качестве кандидата в президенты на выборах 2017 года. Текебаев сообщил, что уже обратился к Спецдокладчикам ООН и готовит жалобу в Комитет ООН по правам человека.

Венецианская Комиссия была образована вскоре после падения Берлинской стены в 1990 году в качестве инструмента неотложного конституционного строительства в условиях демократических перемен. Венецианская комиссия сыграла ключевую роль в принятии восточноевропейскими странами конституций, соответствующих европейским стандартам.

Сегодня Комиссия является признанным международным независимым форумом по обмену идеями в правовой сфере. Комиссия продолжает оказывать «срочную конституционную помощь» странам и играет важную роль в урегулировании и предотвращении конфликтов в конституционной сфере.