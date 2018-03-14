Граждане Таджикистана смогут приезжать в Узбекистан без виз с 16 марта

Погранпереход между Узбекистаном и Таджикистаном. Кадр телеканала «Узбекистан 24»

Граждане Таджикистана смогут посещать Узбекистан без виз уже с 16 марта. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил провести процедуру утверждения межправительственного соглашения о безвизовых поездках, заключенного на прошлой неделе президентами Узбекистана и Таджикистана. Согласно постановлению, соглашение заработает до его официального вступления в силу. Это сделано, как пишет UzNews, для облегчения поездок людей по случаю празднования Навруза. С 16 марта таджикистанцы смогут приехать в Узбекистан на 30 дней по действительным проездным документам.

Таджикистан в свою очередь планирует ратифицировать соглашение о безвизовом режиме на следующей неделе. В пятницу, 16 марта, парламент Таджикистана рассмотрит соглашение, а в ходе следующего заседания на грядущей неделе оно будет ратифицировано, передает Asia-Plus со ссылкой на источник в парламенте.

Напомним, соглашение о безвизовых взаимных поездках сроком до 30 дней для граждан Таджикистана и Узбекистана было подписано 9 марта во время государственного визита Шавката Мирзиёева в Душанбе. Для того, чтобы это соглашение вступило в силу, стороны должны провести внутригосударственные процедуры утверждения этого документа. Ранее в таджикском министерстве иностранных дел заявляли, что это произойдет в течение «максимум одного месяца». При этом МИДы обеих стран обратились к гражданам с просьбой дождаться ратификации соглашения, чтобы избежать недоразумений на границах.

Добавим, что в ходе визита Мирзиёева в Таджикистан президенты двух стран договорились о поэтапном возобновлении работы всех 16 пунктов пропуска на границе между двумя государствами. Сейчас граждане двух государств, проживающие в приграничных районах Таджикистана и Узбекистана, имеют право без оформления визы посещать территории друг друга в течение пяти суток.