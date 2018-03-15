МВФ рекомендовал Узбекистану провести налоговую реформу и привлечь в страну иностранные банки

Эмблема МВФ на здании Фонда. Фото с сайта Publicintelligence.net

Международный валютный фонд рекомендовал Узбекистану для развития экономики провести налоговую реформу и привлечь в страну иностранные банки. Эти рекомендации содержатся в отчете экспертов фонда по итогам их визита в республику.

Миссия МВФ, посетившая Узбекистан, отмечает высокие темпы роста трудоспособного населения в стране: каждый год на рынок труда выходит 500 тысяч человек. В течение нескольких десятилетий доля трудоспособных граждан в общей численности населения будет оставаться высокой, а это позволит Узбекистану, по прогнозу экспертов фонда, в течение жизни одного поколения стать страной с уровнем доходов выше среднего. Но эти перспективы могут оказаться нереализованными, если не решить проблему нехватки рабочих мест. Для этого стране и нужна комплексная налоговая реформа.

Сейчас предприятия облагаются разными налогами в зависимости от количества работников. Это разделение, как предполагает МВФ, мешает созданию рабочих мест: компании просто не заинтересованы в увеличении занятых сотрудников. По данным статистики, новые места создают, в основном, семейные и другие малые предприятия. Налоговая реформа должна это изменить.

Также налоговая реформа поможет предотвратить риск резкого сокращения доходов от госпредприятий. Из-за перехода на рыночную экономику льготы для этих предприятий будут уменьшаться, и это затруднит налоговые сборы с них. МВФ предлагает расширить охват налогоплательщиков, чтобы обезопасить бюджет от таких рисков.

Для повышения роста экономики и создания рабочих мест потребуется много капитала для кредитования. Для восполнения дефицита финансирования МВФ предлагает привлечь в страну большое количество иностранных банков. Однако для этого необходимо улучшать инвестиционный климат, повышать доверие населения к банковской системе и позволить банкам работать в соответствии со сложившейся деловой практикой.

МВФ прогнозирует, что в ближайшее время в Узбекистане будет значительный рост импорта из-за расширения трансграничной торговли, прекращения нормирования топлива и завоза оборудования и материалов для масштабных инфраструктурных проектов в стране. При этом эксперты фонда рекомендуют не ограничивать этот импорт административными мерами, поскольку импорт способствует экономическому росту и снижению цен за счет конкуренции.

Также МВФ предсказывает повышенный уровень инфляции ближайший год-два, однако уточняет, что это нормально на раннем этапе либерализации экономики. Такая ситуация типична для стран, находящихся в переходном периоде.

Планы правительства Узбекистана по либерализации цен эксперты МВФ оценивают как обоснованные. Эта либерализация предусматривает корректировку цен на ключевые товары, в том числе газ и электроэнергию, чтобы приблизить их к уровню окупаемости затрат.

В целом МВФ положительно воспринимает преобразования в Узбекистане, называя их решительными и энергичными. Эксперты организации также считают, что реформы Узбекистана могут запустить экономическое возрождение всей Центральной Азии.

МВФ — это финансовая организация, членами которой являются 189 государств. Она изучает глобальные экономические тренды и показатели, консультирует правительства по экономическим вопросам и предоставляет финансирование странам, находящимся в кризисе. МВФ также помогает развивающимся странам достигать макроэкономической стабильности и бороться с бедностью. Узбекистан стал членом МВФ в 1992 году.