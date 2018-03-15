В апреле будут запущены пассажирские поезда между Самаркандом и Астаной

Подписание итоговых соглашений после заседания межправительственной комиссии. Фото пресс-службы правительства Казахстана

Правительственные делегации Узбекистана и Казахстана договорились о запуске нового пассажирского железнодорожного маршрута Астана-Самарканд с апреля текущего года, сообщает пресс-служба казахстанского премьер-министра Бакытжана Сагинтаева.

В начале 2018 года было восстановлено регулярное автобусное сообщение между столицей Узбекистана и казахстанским Шымкентом. До того регулярных автобусных рейсов между соседними государствами не было 17 лет. Было также заявлено, что регулярные автобусные рейсы соединят Казахстан с главными туристическими городами соседней страны – Самаркандом, Хивой и Бухарой.

Также в ходе совместного заседания правительственные делегации договорились об увеличении товарооборота между двумя государствами до $5 млрд к 2020 году. По итогам 2017 года товарооборот составил $2 млрд, что на 31,2 процента больше аналогичного показателя за 2016 год.

Стороны намерены продолжить работу по созданию технической возможности для транзитных поставок казахстанского газа через территорию Узбекистана на юг Казахстана. Подписание соответствующего соглашения ожидается до 1 сентября.

Еще одним результатом заседания стало решение рассмотреть варианты строительства международного Центра приграничного сотрудничества и транспортно-логистического центра (Сухого порта) на приграничных территориях Казахстана и Узбекистана.

Договоренности были достигнуты в ходе 17-го заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Казахстаном с участием первых заместителей премьер-министров стран Ачилбая Раматова и Аскара Мамина.

Отметим, что в декабре 2017 года было возобновлено авиасообщение между Бишкеком и Ташкентом. Полеты по маршруту Ош-Ташкент, как ожидается, начнутся в течение 2018 года. С 22 марта этого года откроется железнодорожное сообщение Ташкент-Балыкчи (на северо-западном побережье Иссык-Куля). Авиасообщение между Ташкентом и Душанбе, прерванное в 1992 году, возобновилось в феврале 2017 года.