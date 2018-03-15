Узбекские банки получили разрешение принимать любую иностранную валюту

Фото с сайта Nuz.uz

Коммерческие банки, работающие в Узбекистане, получили право принимать наличные деньги в любой иностранной валюте на свое усмотрение. Изменение внесено в соответствующий регламентирующий акт по инициативе Центробанка республики, сообщает Norma.uz

Если раньше в «Положении о порядке приема наличной иностранной валюты на территории Республики Узбекистан» банкам разрешалось принимать только доллары США, евро, английские фунты стерлингов, швейцарские франки и японские иены, то теперь финансовые организации вольны самостоятельно дополнять этот список другими валютами – российским рублем, китайским юанем, казахстанским тенге и прочими.

Расширен перечень случаев, когда узбекскими банками допускается прием наличности в иностранной валюте: теперь это возможно при реализации товаров на выставках и ярмарках за рубежом, а также при экспорте товаров (работ, услуг) хозяйствующими субъектами Узбекистана нерезидентам.

Помимо этого, упразднен пункт положения, согласно которому обязательными условиями приема наличной иностранной валюты в кассы коммерческих банков были:

- наличие пассажирской таможенной декларации, подтверждающей ввоз наличной иностранной валюты физическим лицом-нерезидентом, или справки коммерческого банка о снятии наличной иностранной валюты со счета физического лица-нерезидента;

- наличие учредительных документов в случае приема наличной иностранной валюты для взноса в уставный фонд (уставный капитал). В случае приема наличной иностранной валюты для зачисления их во временный (накопительный) счет в качестве первоначального взноса в уставный фонд (уставный капитал) достаточно лишь наличия соответствующего заявления;

- другие документы в иных случаях в соответствии с законодательством.

Напомним, что с 5 сентября прошлого года в Узбекистане началась «либерализация» валютного рынка. Официальный курс покупки валюты поднялся, Центробанк декларировал, что любой желающий может свободно купить или продать иностранную валюту через обменные пункты коммерческих банков.

Однако на деле приобрести наличную иностранную валюту в обменных пунктах невозможно. Валюту можно купить только на конверсионные пластиковые карты в пределах лимита не более $5 тысяч в квартал на одного человека. При этом использовать средства, зачисленные на конверсионные карты, можно только исключительно за пределами Узбекистана. Нельзя также оплатить покупки через интернет или перевести деньги на другую карту.

Ранее сообщалось, что до 1 апреля 2018 года будет разработан и внедрен новый механизм снятия наличных средств в иностранной валюте с банковских карт международных платежных систем.