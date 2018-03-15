В Казахстане полицейских и адептов нетрадиционных религий уличили в крышевании нелегальной добычи золота

В Акмолинской области Казахстана задержаны высокопоставленные сотрудники полиции и приверженцы нетрадиционных религиозных течений, которых подозревают в покровительстве «черным» старателям (нелегальным добытчикам золотой руды). Об этом сообщает пресс-служба агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. На ее странице в Facebook размещена видеозапись задержания, в котором участвовали сотрудники комитета нацбезопасности.

Среди задержанных – замначальника УВД города Степногорска Т.Дюсембаев, начальник отдела полиции поселка Аксу С.Бибатыров, начальник отдела полиции поселка Бестобе Д.Айнагельдинов, а также оперуполномоченные УВД Степногорск А.Жекибаев и А.Кулушев. Они, по информации следователей, через доверенных лиц «на системной основе» получали взятки от старателей за незаконный спуск в шахты рудника АО ГМК «Казахалтын», беспрепятственную добычу и продажу золотосодержащей руды. При обысках у полицейских обнаружили свыше 23 млн тенге ($71 тыс.), огнестрельное оружие, взрывчатку, россыпное и гранулированное золото.

Фамилии «приверженцев нетрадиционных религиозных течений» в сообщении не указаны. Неясно также, какую роль они играли в преступной группе. К настоящему моменту все подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания УВД Кокшетау.



Рудник предприятия «Казахалтын». Фото пресс-службы компании



«Черные» добытчики золотой руды уже давно ведут промысел на рудниках «ГМК Казахалтын». «За последние пять лет задержано более 20 тысяч нелегальных старателей, которые добывали либо похищали золотосодержащую руду из объектов концерна. Однако к уголовной ответственности никто из них не привлечен, менее 1% понесли административную», – сообщал в 2016 году начальник первого управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Акмолинской области Еркебулан Жунусов. С тех пор в СМИ появились десятки сообщений о задержаниях нелегальных добытчиков. Некоторые из них из-за несоблюдения правил промышленной безопасности погибали при попытке спуститься в шахту. Известны случаи, когда «черные» старатели нападали на охрану рудников. Впрочем, многие из тех, кого удалось задержать, признавались, что охранников было легко подкупить, поскольку их месячная зарплата была сопоставима с доходом, извлекаемым всего от одного спуска в шахту.