Один из лучших бомбардиров в истории сборной Узбекистана завершил карьеру футболиста

Александр Гейнрих. Фото с сайта The-uff.com

Экс-нападающий сборной Узбекистана 33-летний Александр Гейнрих завершил карьеру футболиста и займет пост тренера-селекционера в казахстанском клубе «Актобе», сообщает KazFootball

Гейнрих с 2012 по 2014 годы играл в «Актобе», затем ненадолго уехал в ташкентский «Локомотив», в 2015 году футболистом заинтересовался «Ордабасы», где форвард выступал до конца 2017 года. В 2018 году Гейнриха пригласил новый президент «Актобе» Самат Смаков. Однако клуб не решил финансовые проблемы и из-за санкций не смог заявить новичков, в том числе и узбекистанского футболиста на сезон.

Также Александр Гейнрих за свою карьеру успел поиграть в узбекистанских клубах «Дустлик», «Пахтакор» и «Локомотив». В московских ЦСКА и «Торпедо»; южнокорейском «Сувон Блю Уингс» и клубе из ОАЭ «Эмирейтс». Трижды становился чемпионом Узбекистана, по разу – чемпионом России и Казахстана. Признавался футболистом года в Узбекистане (2002 год). За сборную провел 98 матчей и забил 32 мяча. Второй бомбардир в истории сборной после Максима Шацких и входит в пятёрку лидеров по количеству сыгранных матчей.

Последнюю официальную игру Гейнрих провел 5 ноября в чемпионате Казахстана в составе «Ордабасы» против «Окжетпеса». Узбекистанский форвард вышел с первых минут, но в перерыве при счете 0:1 в пользу «Окжетпеса» был заменен на болгарина Преслава Йорданова, который забил три мяча и позволил команде одержать волевую победу.

В футболке национальной сборной Гейнрих последний раз появился на матче против Южной Кореи в рамках квалификационного этапа Чемпионата мира-2018. Узбекистану необходима была победа, но встреча закончилась 0:0, и центральноазиатская сборная не поехала на мировое первенство.

Следует отметить, что Александр Гейнрих в последний раз забивал 16 октября 2016 года в матче «Ордабасы» - «Иртыш» в рамках чемпионата Казахстана. Форвард оформил дубль, а встреча закончилась со счетом 3:3.