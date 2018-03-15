Ради Всемирных игр кочевников киргизских милиционеров обучат английскому языку

Милиционер на занятии по английскому языку. Фото из фейсбука Stalbek Stalbek

В преддверии III Всемирных игр кочевников, которые откроются 2 сентября на ипподроме города Чолпон-Ата, милиционеров Иссык-Кульской области Киргизии начали обучать английскому языку, сообщается на официальном сайте МВД республики.

Соответствующий приказ подписал начальник областного УВД. По замыслу руководства, к началу игр максимальное количество сотрудников должно знать язык «хотя бы на базовом уровне», что «позволит оперативно реагировать на сообщения иностранных граждан и в конечном итоге положительно скажется на имидже милиции».

Курсы для милиционеров будут проходить в трех группах — начальная, средняя и продолжающая — и продлятся до начала соревнований. Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов уточнил Радио «Азаттык», что большая часть милиционеров вошла в группу для начинающих.

Занятия будут вестись раз в неделю по одному часу с преподавателями из Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова. После окончания курсов милиционеры сдадут экзамены в виде теста, где будет учитываться умение представиться и изъясниться на английском языке. Милиционерам также выдадут разговорники с ключевыми английскими фразами.

Всемирные игры кочевников проводятся с 2014 года каждые два года на берегу Иссык-Куля возле города Чолпон-Ата. В третьих играх в сентябре 2018 года примут участие свыше трех тысяч атлетов из 80 стран, которые будут соревноваться в 36 национальных видах спорта. Они обойдутся бюджету республики примерно в 300 млн сомов ($4,4 млн).

В 2017 году ЮНЕСКО по предложению Киргизии включила в список нематериального культурного наследия человечества традиционную конную игру «Кок-бору» (козлодрание). В правительстве Киргизии считают, что этому способствовали Игры кочевников, популяризовавшие «Кок-бору».