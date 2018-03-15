Туркменская спортсменка-нелегал попросила у Бердымухамедова разрешения вернуться на родину

Нурджемал Дурназарова. Кадр видеозаписи MCR Racesetter с сайта Vimeo.com

Гражданка Туркменистана, спортсменка-любительница Нурджемал Дурназарова, проживающая в Турции, обратилась к туркменскому президенту Гурбангулы Бердымухамедову с письмом, в котором попросила разрешения вернуться на родину и выступать на спортивных соревнованиях под флагом республики. Об этом сообщают «Альтернативные новости Туркменистана»

Дурназарова, нарушившая ранее туркменское миграционное законодательство, обратилась к президенту с просьбой свободно ездить из Турции в Туркменистан и обратно. В настоящее время она лишена такой возможности в связи с тем, что живет в Турции на протяжении восьми лет, а согласно закону «О миграции» , граждане Туркменистана, нарушившие правила пребывания в иностранном государстве, ограничиваются в праве выезда за рубеж на срок до пяти лет.

«Мне 30 лет, и я спортсменка, добившаяся успехов в таких видах спорта, как легкая атлетика (бег) и велоспорт. Выступая на различных соревнованиях в Турции, завоевала не одну награду. В скором времени хочу попробовать себя в плавании, надеюсь преуспеть и в этом виде спорта. Обратиться меня заставило желание выступать на соревнованиях за мою Родину. Однако сделать я этого не могу, поскольку 8 лет живу в Турции без соответствующего разрешения. В 2010 году я покинула родной Лебапский велаят (область) в поисках работы. С тех пор работаю в Стамбуле парикмахером, но все свое свободное время посвящаю спорту. Заняла первое место в престижном марафоне Uludağ Ultra, второе место в марафоне Eker I Run. Спорт – моя жизнь. Туркменистан – моя родина. Прошу Вас оказать содействие в том, чтобы я смогла легализоваться и представлять нашу страну на международных соревнованиях, гордо нести флаг Отчизны, делать все возможное, чтобы приумножить славу Туркменистана», - пишет Дурназарова в письме.

Ранее сообщалось, что в Турции, по неофициальным данным, находятся от 350 до 400 тысяч граждан Туркмении. Турция – одна из чуть более двадцати стран, для посещения которых гражданам Туркмении не требуются визы.