15 Март 2018

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Новости Центральной Азии

С апреля в Узбекистане повысятся тарифы на электроэнергию

Электростанция “Узбекэнерго”. Фото с сайта Nuz.uz
С 1 апреля 2018 года плата за электроэнергию в Узбекистане повышаются на 12%. Новые тарифы утверждены Министерством финансов, сообщает Gazeta.uz со ссылкой на государственную компанию «Узбекэнерго».

Для населения и бюджетных организаций стоимость 1 киловатта в час электроэнергии увеличится с 204,3 сума до 228,6 сума. Жильцы многоквартирных домов, оснащенных электрическими плитами, станут платить 114,3 сума вместо 102,15 сума за 1 кВт/ч.

Отметим, что тарифы изменены в соответствии с правительственным постановлением «О дополнительных мерах по своевременному обеспечению топливно-энергетическими ресурсами» от 14 ноября 2017 года.

Согласно документу, с 1 апреля на 10% вырастут цены на природный газ.

Последний раз тарифы на электроэнергию в Узбекистане повышались 15 июля прошлого года, тогда рост цен составил 7%. «Узбекэнерго» объяснила изменения стоимости услуг подорожанием топливно-энергетических ресурсов.

Международное информационное агентство «Фергана»

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