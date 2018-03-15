Предприниматели Согдийской области Таджикистана пожаловались на повышение тарифов на грузоперевозки

Фото Ibrahim Rustamov с сайта Wikipedia.org

Предприниматели Согдийской области Таджикистана обратились с письмом к правительству республики с просьбой отменить установленное Таджикской железной дорогой (ТЖД) повышение тарифов на перевозки грузов по этой области, сообщает Avesta

Тарифы на грузы, ввозимые через узбекскую железнодорожную станцию Бекабад, должны вырасти с 20 марта, согласно приказу, подписанному начальником ТЖД Комилом Мирзоали 14 марта. Повышение не коснется только узбекских грузов, провозимых по территории Таджикистана.

Предприниматели, в том числе члены Ассоциации мельников Таджикистана, владеющие мукомольными предприятиями, указывают, что рост тарифов составит 100% — с $8,5 до $17 за тонну груза. При этом на днях Узбекские железные дороги (АО «Узбекистон темир йуллари») снизили тарифы на перевозки грузов в Таджикистан на $9 — с $22 до $13 за тонну.

В письме содержится жалоба на неравенство в установлении тарифов на грузоперевозки, поскольку повышение не затронуло другие регионы страны.

Предприниматели пожаловались Радио «Озоди», что намерение ТЖД получить больше прибыли нанесет ущерб государству, поскольку снизит конкурентоспособность продукции областных предприятий и сократит поставок импортной продукции в область. Кроме того, это приведет к росту безработицы среди работников этих предприятий и около 16 тысяч водителей грузовиков.

Источник радио в Минтрансе на условиях анонимности объяснил рост тарифов тем, что железнодорожная линия в Согде при своей незначительной протяженности требует больших расходов на содержание.

«Везде, когда мы производим расчеты в тоннах/километрах, расходы на незначительную протяженность дороги выше, отсюда и повышение тарифов», - сказал он и добавил, что тарифы на грузоперевозки в Согде по сравнению с другими регионами страны прежде были ниже, чем в других регионах. Так, стоимость перевозки одной тонны топлива из Бекабада (Ташкентская область) до ближайшей станции Спитамен в Согдийской области до сих пор составляла $11,7. А с железнодорожной станции Кудукли (Сурхандарьинская область Узбекистана) до Душанбе такой же объем груза можно перевезти за $27,3.

Руководство Минтранса в настоящее время занимается утверждением новых тарифов в антимонопольной службе Таджикистана. В то же время источник в ТЖД сообщил агентству Avesta, что приказ о повышении тарифов пока приостановлен.

Ежегодно через железнодорожную станцию Бекабад в Согдийскую область поступает до 3 млн грузов из России и Казахстана, в том числе горюче-смазочных материалов, пшеницы, муки, других продуктов питания.

Напомним, что в условиях потепления отношений Узбекистана и Таджикистана железнодорожные компании двух стран обсуждают вопрос строительства железной дороги по маршруту Душанбе-Пахтаабад-Бойсун-Карши-Тошгузар в обход Туркменистана, что позволит значительно сократить путь и время доставки грузов и пассажиров.