Навруз в Москве встретят тонной плова

Афиша Дней Навруза на Арбате

В Москве на празднование Навруза приготовят около тонны плова. Фестиваль плова пройдет 25 марта с 13 до 20 часов в 75-м павильоне на ВДНХ в рамках общегородского праздника «Навруз-2018», вход для посетителей бесплатный, сообщает РИА

«В прошлом году праздник посетили порядка 37 тыс., в этом году также ожидаем большое внимание к фестивалю. В рамках праздника, около павильона, состоится Фестиваль плова: мастерство шеф-поваров ресторанов национальной кухни будет оценено специальным жюри. Все гости праздника смогут попробовать плов либо бесплатно, либо за минимальную цену. В прошлом году была приготовлена почти тонна плова, в этом году будет не меньше», - заявил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

На празднике планируются выступления представителей национальных диаспор и коллективов. Также на сцене будет представлен показ национальных костюмов. На территории павильона организуют фуд-корт, лавки с сувенирами, детская площадка. Будут представлены национальные виды борьбы. Кроме того, на мероприятии предусмотрена площадка для детей, где юных гостей ждут мастер-классы по созданию сувениров и другие развлечения. На территории павильона также разместятся «национальные дворики», где посетители смогут отведать традиционные блюда, познакомиться с национально-культурными традициями и приобрести памятные сувениры.

Ранее сообщалось, что с 15 по 18 марта в Москве пройдут Дни Навруза на Старом Арбате. В выставке-ярмарке примут участие мастера народного декоративно-прикладного искусства и ремесел из России и стран, где традиционно празднуют Навруз. Торжественные мероприятия украсят концертами мастеров искусств и самодеятельных творческих коллективов, также запланированы встречи с поэтами и прозаиками, деятелями кино, модные показы национальных костюмов, дегустация национальных блюд.

Встретят Навруз и в Самаре. Праздник Навруз пройдет 21 марта в УСЦ «Грация», начало в 17.00. В мероприятии планируется участие более тысячи человек. Посетителей ожидают танцевальные номера, в исполнении всех народностей, отмечающих праздник, также зрителей познакомят с обычаями и традициями народов, проживающих в странах Азии.

Навруз (Новруз, Нооруз, Наурыз, Науруз, Руз-е Дехкон – Новый год по солнечному календарю в ряде стран Востока, наступает в день весеннего равноденствия. – Прим. «Ферганы») - древний доисламский праздник иранского происхождения, знаменующий наступление нового года, приход долгожданной весны.

Празднику две с половиной тысячи лет. С персидского языка его название переводится как «новый день». Традиционно его отмечают 21-23 марта, во время весеннего равноденствия. Обычно в эти дни начинают распускаться первые фруктовые деревья.

В наши дни Навруз празднуют во многих государствах. Как начало нового года его отмечают в Иране и Афганистане. Навруз считается государственным праздником в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Турции, Азербайджане, Индии, Албании, Македонии, Иракском Курдистане. В Татарстане, Башкирии, Восточном Туркестане (КНР) Навруз отмечается на местном уровне.

Праздник внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.