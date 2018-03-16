Нацбанк Таджикистана внес оппонентов Рахмона в список связанных с терроризмом лиц

Национальный банк Таджикистана (НБТ) опубликовал новый список физических лиц, «связанных с терроризмом». В него вошли 1372 человека, которых таджикские власти считают причастными к экстремистско-террористической деятельности и ее финансированию (опубликованный ранее, в июле 2017 года, перечень таких лиц включал в себя 1200 имен).

В отличие от предыдущего списка, опубликованного в прошлом году, в который вошли в основном лица, принимающие участие в боевых действиях в Сирии и Ираке, например, небезызвестный бывший командир таджикского ОМОНа Гулмурод Халимов, в обновленный список включены проживающие в изгнании представители внесистемной таджикской оппозиции.

Так, в обновленный «черный список» включены, в частности, лидер запрещенной в республике Партии исламского возрождения (ПИВТ) Мухиддином Кабири, его брат Якоша, сестра Бибисоро, сын Салимджон и другие родственники. В него также попали активисты других объединений таджикской оппозиции, в частности «Группы 24» — Собир Валиев, Шабнам Худойдодова, Вайсиддин и Эхсон Одинаевы, Шарофиддин Гадоев, Рахматджони Махмаджон, Кадам Исматов, Абузар Ходжазода, Сулаймон Давлатов, Маруф Лангарчиев и другие.



Мухиддин Кабири и Дододжон Атовуллоев. Фотографии с сайта Akhbor-rus.com



Кроме того, в перечне значатся имена руководителя «Конгресса конструктивных сил Таджикистана», оппозиционного журналиста Дододжона Атовуллоева, адвокатов Джамшеда Ёрова и Муаззамы Кодировой, основателя движения «Ислох» Мухаммадикболи Садриддина.

Список лиц, причастных к терроризму, составляется таджикским Нацбанком на основе требований Financial Action Task Force (FATF) — международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных нелегальным путем. Его целью является обнародование организаций и физических лиц, причастных к отмыванию денег и финансированию терроризма, финансовое сотрудничество с которыми должно быть прекращено, а активы заморожены. В свою очередь Таджикистан в рамках данного сотрудничества будет отслеживать поступление капиталов от лиц, причастных к терроризму.

Следует отметить, что далеко не все организации, признанные в Таджикистане террористическими, относят к таковым в западных странах. Такие оппозиционные таджикским властям организации, как «Группа 24», «Свободный Таджикистан» и ПИВТ, там считают жертвами действующего в Таджикистане политического режима. Так, ряд активистов ПИВТ и «Группы 24» в последние годы получили политическое убежище в странах Европы.