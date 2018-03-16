Сборную Узбекистана по футболу будет тренировать «совет четырех»

Тренировка футбольной сборной Узбекистана. Фото с сайта The-uff.com

Сборная Узбекистана по футболу на предстоящие товарищеские матчи против Марокко и Сенегала отправится под управлением четырех тренеров, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

В тренерский совет вошли исполняющий обязанности главного тренера сборной Тимур Кападзе, тренер «Бунёдкора» Мирджалол Касымов, тренер «Насафа» Рузикул Бердыев и тренер «Пахтакора» Шота Арвеладзе.

Решение было принято по инициативе президента Олимпийского комитета Узбекистана, вице-президента АФУ Умида Ахмаджанова. Он посчитал, что у назначенного исполняющим обязанности тренера сборной Тимура Кападзе недостаточно опыта, и предложил создать тренерский совет, в который вошли более профессиональные специалисты.

Ранее сообщалось, что национальную команду возглавит тренер молодежной сборной Равшан Хайдаров, выигравший молодежный Чемпионат Азии в начале 2018 года. Кроме того, в АФУ заявили, что национальную команду по окончании Чемпионата мира примет «именитый зарубежный специалист». По информации Tribuna.uz, речь идет о португальском тренере Карлуше Кейруше, тренирующем сборную Ирана.

Мирджалол Касымов имеет опыт руководства национальной командой Узбекистана. В 2006-2007 годах он тренировал олимпийскую сборную; в 2008-2010 и 2012-2015 годах возглавлял главную команду страны. Касымов тренирует «Бунёдкор» с 2007 года с перерывами на работу в сборной страны.

Рузикул Бердыев также тренировал сборную Узбекистана, под его руководством узбекистанцы осенью 2017 года провели одну товарищескую встречу против ОАЭ, которую проиграли со счетом 0:1. Бердыев работает в «Насафе» с 2008 года.

Шота Арвеладзе никогда не работал со сборными. Возглавил «Пахтакор» летом 2017 года. Ранее трудился в турецких клубах «Кайсериспор», «Касымпаша» и «Трабзонспор», а также в израильской команде «Маккаби» из Тель-Авива.

Товарищеские матчи против Сенегала и Марокко пройдут в Касабланке 23 и 27 марта. Также запланированы контрольные встречи с Ираном (18 мая) и Уругваем (8 июня).