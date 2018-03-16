Узбекский сенат разработал нормы щедрости для борьбы с расточительными свадьбами

Свадьба в Узбекистане. Фото с сайта Govzalla.com

Сенат Узбекистана опубликовал для обсуждения проект постановления, регламентирующего порядок проведения семейных мероприятий. Документ оговаривает, в частности, количество гостей, которых можно приглашать на плов.

В проекте отмечается, что в последние годы семейные церемонии отличаются излишеством и расточительством, пренебрегают национальными традициями и требуют чрезмерных расходов. Это, в свою очередь, плачевно сказывается на финансовом состоянии молодых семей и приводит к разводам. Кроме того, вместо воспитания в молодежи похвальных качеств неправильно проведенные семейные торжества «приводят к порокам, таким как хвастовство и роскошь», говорится в документе.

Законодатели предлагают установить общественный контроль за семейными мероприятиями и утвердить положение, согласно которому, свадьбы и другие торжества разрешается проводить в период с 10:00 до 23:00. «Продолжение семейных мероприятий после 23:00 не допускается», — подчеркивается в документе.

Давать плов (ош), согласно предлагаемым правилам, можно будет с 12:00 до 15:00. Количество гостей на свадьбах и торжествах предлагается ограничить 150, на плове — 200. На траурных церемониях (за исключением плова) количество участников не ограничивается.

Для свадебных церемоний — регистрации брака и прибытия в свадебный зал — разрешается использовать не более двух легковых автомобилей. Платные транспортные услуги могут оказывать только лицензированные перевозчики.

Свадебные залы, кафе и рестораны, а также артисты и фотографы при проведении мероприятия с участием 50 и более человек должны заключать договор с лицом, организующим мероприятие. Участие более одного артиста или группы в семейных мероприятиях запрещено. Также предполагается запретить «непристойные шоу» на свадьбах.

Чиновники и руководители всех уровней должны собственными семейными мероприятиями подавать пример и образец молодым семьям, отмечается в документе.

Попытки ограничить размах свадебных и иных торжеств в Узбекистане делаются со времен президента Ислама Каримова, который в 1998 и 2008 годах издал два указа, ограничивающих «помпезность и чрезмерную расточительность» при проведении церемоний. Особых результатов эти меры не принесли, но теперь за борьбу с роскошью взялся президент Шавкат Мирзиёев. В августе 2017 года в ходе визита в Ташкентскую область он призвал чиновников принять меры к упорядочиванию свадебных торжеств, а 5 марта 2018-го запретил им посещать свадебные торжества и дни рождения, заявив, что они живут «роскошной» жизнью, а праздники с их участием способствуют коррупции.

После того как власти объявили войну роскоши на семейных праздниках, рестораны и банкетные залы начали искусственно завышать цены за проведение «скромных» свадеб, на которых предполагается присутствие до 150 гостей.