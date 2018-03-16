В Узбекистане запретили вносить в здания судов мобильные телефоны и записывающие устройства

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В Узбекистане запретили приносить на судебные заседания мобильные телефоны, планшеты и любые другие аудио-, фото- и видеозаписывающие устройства, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.

Согласно инструкции о порядке обеспечения безопасности судов, судебных разбирательств и их участников, аппаратура будет изыматься на входе в здание сотрудниками, отвечающими за безопасность.

Поиск электронных устройств на контрольно-пропускном пункте будет осуществляться при помощи металлодетектора. Вещи будут храниться в специальной комнате, их вернут владельцам при выходе из суда.

По-прежнему запрещено проносить в суды оружие, взрывчатые и ядовитые вещества и прочие инструменты, которые могут представлять опасность для окружающих.

В рамках реформирования правил проведения судебных заседаний в прошлом году в Узбекистане экономические суды получили право проводить заседания в режиме видеоконференцсвязи. В таком режиме могут проходить суды по гражданским, уголовным и административным делам. Необходимыми условиями применения современных технологий в ходе судебного заседания являются согласие участников процесса и нахождение хотя бы одного из них на территории другой административно-территориальной единицы (Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента), то есть вне местонахождения суда, рассматривающего дело.