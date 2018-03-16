Выдворенный из России лидер таджикских мигрантов решил просить убежища в Европе

Каромат Шарипов. Фото с сайта Avesta.tj

Бывший лидер всероссийского движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов намерен получить статус беженца в Германии или Великобритании. Об этом 15 марта сообщило Радио «Озоди» со ссылкой на самого Шарипова.

По словам активиста, он обратился в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой помочь ему получить статус беженца на германской или британской территории. Впрочем, в офисе программ ОБСЕ в Таджикистане журналистам сказали, что такого обращения к ним не поступало, кроме того, они в принципе не уполномочены решать такие вопросы.

Шарипов подчеркивает, что никогда не являлся гражданином Таджикистана и потому не намерен оставаться в Душанбе, куда его выдворили из России. Власти Таджикистана настаивают на обратном — якобы Шарипов некогда имел паспорт гражданина этой страны. «Это явная ложь. Так как при поступлении на военную службу паспорт гражданина СССР изымался, то единственным документом, удостоверяющим мою личность, служило удостоверение офицера Вооруженных сил СССР, затем — России», – заявил Шарипов. Он добавил, что по законам Таджикистана лицо, служившее в армии другой страны, не может быть таджикским гражданином.

На следующей неделе Конституционный суд Таджикистана огласит вердикт о гражданстве Шарипова. А если Германия или Великобритания присвоят активисту статус беженца, он намерен сразу же обратиться в суд с жалобой на власти России и Таджикистана. «Я хочу добиться справедливости и вернуться в Россию. У меня в Московской области имеется жилье», – заключил Шарипов.

Шарипов родился в 1963 году в Файзабадском районе Таджикистана. В 1984 году в возрасте 21 года он окончил Симферопольское высшее военно-политическое училище, а в 1989 году — высшую партийную школу при ЦК КПСС. До 2000 года Шарипов продолжал военную службу на территории России, Германии, Казахстана и Таджикистана.

После отставки Шарипов решил заняться проблемами трудовых мигрантов и в 2001 году инициировал созыв Конференции соотечественников по проблемам трудовой миграции на территории РФ. В 2007 году по инициативе Шарипова был проведен съезд народов Таджикистана в России, по итогам которого было создано движение «Таджикские трудовые мигранты». Оно обрело неоднозначную репутацию и фигурировало в ряде скандалов. В 2016 году движение ликвидировали по решению Верховного суда РФ в связи с нарушениями в уставе.

В сентябре 2017 года Шарипов попытался зарегистрировать на территории России новую общественную организацию «Федерация мигрантов СНГ», однако не успел. Осенью 2017 года у Шарипова изъяли российский паспорт, объявив, что он получил его незаконно. В декабре он был депортирован в Душанбе.