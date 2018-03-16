Власти Узбекистана опровергли задержание бывшего главного тюремщика страны

Заключенный тюрьмы «Жаслык» в Узбекистане. Фото с сайта Uzxalqharakati.com

МВД Узбекистана опровергло факт задержания бывшего начальника Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) Абдукарима Шодиева. Соответствующее заявление 15 марта было размещено на сайте ведомства.

В министерстве утверждают, что Шодиев продолжает работу на посту начальника факультета Академии МВД, начатую в 2017 году. Информация о его задержании названа неверной, но подробно ситуация не комментируется.

СМИ сообщили о задержании Шодиева 12 марта. Глава Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов рассказал журналистам, что, по его сведениям, бывший глава ГУИН стал фигурантом того же дела, что и приговоренный недавно к пожизненному сроку бывший первый заместитель председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Шухрат Гулямов. Икрамов заявил, что готов лично свидетельствовать в суде против Шодиева. Правозащитник обещал рассказать о пытках, применявшихся к заключенным по личному распоряжению главы ГУИН.

Шодиев работал в пенитенциарной системе с 1999 года, а возглавлял ГУИН с 2005 года. Его уволили с этого поста в конце февраля 2018 года. Параллельно произошла череда отставок и арестов в руководстве СНБ. В конечном счете 14 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился ликвидировать СНБ и создать вместо нее новую Службу государственной безопасности (СГБ).