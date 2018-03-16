В Казахстане создадут онлайн-площадку для благотворительности

Фото с сайта Baribirge.kz

В Казахстане создается специальная онлайн-площадка, на которой нуждающиеся люди смогут рассказать о своих проблемах, а заинтересованные в благотворительности бизнесмены — помочь им. Об этом 15 марта сообщила на своем сайте Национальная палата предпринимателей «Атамекен», которая и разрабатывает этот проект.

Чтобы облегчить работу с сайтом, палата предпринимателей составит специальный реестр социальных проблем. В него войдут, например, нехватка питьевой воды и ремонт дорог. Предприниматель, способный помочь нуждающимся с водой или дорогами, сможет просмотреть соответствующий раздел и выбрать одну из заявок. Откликнуться на заявку можно будет с помощью специальной кнопки. При этом «Атамекен» будет контролировать целевое расходование средств, рассказывать благотворителям о положенных налоговых льготах и осуществлять информационную поддержку.

В качестве эксперимента создатели сайта уже разработали реестр социальных проблем города Экибастуз и Щербактинского района. При этом «Атамекен» не сообщает о сроках реализации проекта.

Также Национальная палата предпринимателей предлагает учредить в Казахстане государственную награду «Парыз», которая будет вручаться за выдающийся вклад в благотворительность. Эта премия будет логическим продолжением конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз», который проводится в Казахстане уже несколько лет. Критерии самого конкурса также предлагается усовершенствовать — в частности, ввести номинацию «Лучший социальный предприниматель». Социальные объекты, построенные или организованные за счет благотворителей, планируется называть в их честь.