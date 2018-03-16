В Узбекистане предложили оформлять мелкие ДТП без участия инспекторов

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В Узбекистане планируется начать оформлять небольшие дорожно-транспортные происшествия по так называемому европротоколу — то есть без участия сотрудников автоинспекции. Об этом 15 марта сообщило издание Sputnik

«Нам поручено изучить этот вопрос и внести свои предложения по внедрению этой системы на основе международного опыта», — рассказал журналистам директор Фонда гарантирования выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Латиф Зокиров.

Обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев автомобилей было внедрено в Узбекистане в 2008 году. Сейчас в стране существуют два вида автострахования — ОСАГО и КАСКО (добровольная страховка от ущерба, причиняемого транспортному средству).

Идея оформления ДТП без участия представителей власти зародилась в Европе в 1950-х годах. К настоящему времени в большинстве стран Евросоюза аварии чаще всего оформляются именно так. В ряде стран дорожная полиция вообще не уполномочена заниматься ДТП — это прерогатива страховых компаний. Европротокол — специальный бланк, утвержденный Европейским комитетом страхования. В нем водители самостоятельно описывают обстоятельства и последствия аварии, чтобы впоследствии получить страховое возмещение.

С 1980-х годов европротокол начал получать распространение во многих странах мира за пределами Европы. При этом правила и ограничения применения протокола (в частности, максимальную сумму возмещаемого ущерба) каждая страна определяет самостоятельно. Например, во Франции и Германии применять европротокол можно, лишь если вред причинен только транспортным средствам. В Бельгии оформить ДТП без полиции можно даже в том случае, если травмы получили люди.