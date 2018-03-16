На трассе Бишкек–Ош после схода четырех снежных лавин застряли сотни машин

Последствия схода лавины на трассе Бишкек – Ош. Фото пресс-службы МЧС Киргизии

В Киргизии на стратегическую трассу Бишкек – Ош сошли еще три снежные лавины. 15 марта они обрушились на 221, 222 и 226 километр автодороги на участке перевала Шаркыратм, сообщили в пятницу, 16 марта, в МЧС республики.

Первая лавина объемом 480 кубометров сошла на 222 км автодороги в 17:50 и ее расчистили к 19:30. Вторая объемом 1000 кубометров сошла на 226 км в 18:30, а третья, самая большая, объемом 1800 кубометров перекрыла дорогу в 19:20 .

Расчистка трассы от второй и третьей лавин продолжается. Водителям рекомендовано не пользоваться дорогой.

Трассу пришлось полностью закрыть после того как поздно вечером 13 марта 2018 года на 246 км в районе ущелья Чычкан Токтогульского района Жалал-Абадской области на нее сошла снежная лавина объемом 2500000 кубометров. На месте завала работают МЧС, МВД и бригады скорой помощи.

На постах «Сосновка» и «Арал» области установлены пункты обогрева и питания для тех, кто простаивает на трассе. По данным МЧС, там скопились более 300 машин – легковых и грузовиков: около 200 на посту «Сосновка», более 80 на посту «Арал» и около 20 в Таласском районе в селе Талды-Булак.



Фото пресс-службы МЧС Киргизии



Магистраль Бишкек – Ош протяженностью около 600 км – единственная автодорога, соединяющая северные и южные области Киргизии.



Фото пресс-службы МЧС Киргизии

