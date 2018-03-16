На трассе Бишкек–Ош после схода четырех снежных лавин застряли сотни машин
Первая лавина объемом 480 кубометров сошла на 222 км автодороги в 17:50 и ее расчистили к 19:30. Вторая объемом 1000 кубометров сошла на 226 км в 18:30, а третья, самая большая, объемом 1800 кубометров перекрыла дорогу в 19:20 .
Расчистка трассы от второй и третьей лавин продолжается. Водителям рекомендовано не пользоваться дорогой.
Трассу пришлось полностью закрыть после того как поздно вечером 13 марта 2018 года на 246 км в районе ущелья Чычкан Токтогульского района Жалал-Абадской области на нее сошла снежная лавина объемом 2500000 кубометров. На месте завала работают МЧС, МВД и бригады скорой помощи.
На постах «Сосновка» и «Арал» области установлены пункты обогрева и питания для тех, кто простаивает на трассе. По данным МЧС, там скопились более 300 машин – легковых и грузовиков: около 200 на посту «Сосновка», более 80 на посту «Арал» и около 20 в Таласском районе в селе Талды-Булак.
Фото пресс-службы МЧС Киргизии
Магистраль Бишкек – Ош протяженностью около 600 км – единственная автодорога, соединяющая северные и южные области Киргизии.
Фото пресс-службы МЧС Киргизии