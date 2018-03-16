В Киргизии депутаты отказались слушать на русском языке доклад о застройке Бишкека

Заседание парламента Киргизии. Фото с сайта Kenesh.kg

Депутаты Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии отказались слушать доклад о проекте детальной планировки центра Бишкека на русском языке. Об этом сообщает 24.kg

Презентация плана застройки столицы Киргизии проходила в Бишкеке в Государственном проектном институте градостроительства и архитектуры. Автор доклада, начальник мастерской №1 при проектном институте Рыспек Кокоев, выразил желание выступить на русском языке, чтобы избежать недопонимания. Некоторые термины - пояснил он - сложно перевести на киргизский язык.

Депутат парламента Алтынбек Жунус уулу прервал Кокоева, потребовав делать доклад на государственном языке. У парламентариев не возникнет сложностей с пониманием терминов, заверил он.

В Бишкеке уже несколько лет ведётся обсуждение застройки центра города. Жители жалуются на регулярные вырубки деревьев и снос детских площадок, а архитекторы и градозащитники указывают на отсутствие правил застройки и землепользования, что приводит к многочисленным нарушениям. В феврале в мэрии Бишкека заявили, что проект детальной планировки закончен и внесен в городской кенеш Бишкека. В апреле планируется его утверждение.

Накануне депутаты городского кенеша Бишкека заявили, что они ничего не понимают в плане застройки, но уверены, что документ необходимо принять, чтобы прекратить хаотичное строительство.

Русский язык в Киргизии имеет статус официального, киргизский — государственного. Закон о государственном языке предписывает обязательное использование киргизского во всех сферах государственной деятельности и местного самоуправления. При этом закон указывает, что в необходимых случаях работа госорганов осуществляется на официальном языке. Также закон запрещает ущемление прав граждан за незнание киргизского или русского языка.

В феврале в социальной сети Facebook на странице заслуженного киргизского артиста Женишбека Жумакадыра появилась запись, призывающая бойкотировать русский язык в республике. Пост привлек большое внимание, его перепостили больше 3 тысяч человек. После сообщений в СМИ об этом призыве проверкой поста занялись сотрудники Госкомитета нацбезопасности республики.