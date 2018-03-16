В Казахстане «стекольного короля» приговорили к 10,5 годам за убийство банкира

Муратхан Токмади в зале суда. Фото с сайта Nur.kz

Казахстанский бизнесмен Муратхан Токмади приговорен к 10 годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима за убийство банкира Ержана Татишева в 2004 году, сообщает «Казинформ»

В этот срок входит время содержания Токмади под стражей по приговору Алмалинского суда Алма-Аты в 2017 году. Представитель гособвинения Ильяс Ескалиев просил для него 12 лет лишения свободы в «учреждении максимальной безопасности» - так в уголовно-исполнительном кодексе Казахстана с 2014 года называются колонии строгого режима.

В 2004 году владелец ТОО «КазСтройСтекло» Муратхан Токмади, которого СМИ называли «стекольным королем» и бывшим лидером ОПГ, застрелил главу АО «Банк ТуранАлем» (ныне «БТА Банк») Ержана Татишева на охоте. Тогда убийство сочли непредумышленным, Токмади получил год лишения свободы и почти сразу вышел по амнистии.

В 2017 году он был осужден на три года за вымогательство и незаконное хранение оружия. Генеральная прокуратура провела расследование по вновь открывшимся обстоятельствам убийства 2004 года и возобновило следствие.

После гибели Ержана Татишева его место в банке занял Мухтар Аблязов, ныне беглый оппозиционер, критик власти и основатель движения «Демократический выбор», запрещенного на днях на всей территории Казахстана. Осенью 2017 года Токмади признался, что убийство он совершил намеренно, по заказу Аблязова за $4 млн, а в 2004 году подкупил следствие, чтобы избежать серьезного наказания.

В суде демонстрировались видеозаписи допросов подсудимого, были заслушаны все участники процесса. Следствие установило цепь взаимоотношений между Токмади, Аблязовым, убитым банкиром и экс-главой КНБ Нартаем Дутбаевым, который помогал Аблязову следить за Татишевым. Сам Дутбаев в сентябре 2017 года был приговорен к 7,5 года тюремного заключения с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе за разглашение государственных секретов и превышение служебных полномочий.

В 2017 году Токмади рассказал журналистам, снявшим о нем документальный фильм, что «есть факты, за которые надо отвечать». Однако незадолго до вынесения приговора попытался сбежать, но был оперативно задержан и возвращен в СИЗО.