Жители Узбекистана возмутились незаконным урезанием «президентских» каникул на Навруз

В узбекских группах социальных сетей пользователи массово выражают недовольство тем, что обещанный президентом пятидневный отдых в связи с государственным праздником Навруз значительно сокращен их работодателями, правительством и местными властями.



Празднование Навруза. Фото с сайта Uzbekistans.ru



Согласно указу Шавката Мирзиёева, в этом году узбекистанцы должны отдыхать с 18 по 22 марта. «Каникулы» состоят из воскресенья 18 марта, собственно праздничного дня – 21 марта, дополнительного дня отдыха (предоставлен за счет сокращения отпуска) 20 марта и перенесенных на 19 и 22 марта суббот 17 и 24 марта, которые тем, у кого пять рабочих будней, придется отработать.

Новость о пятидневном отдыхе обрадовала узбекистанцев, многие запланировали краткосрочные путешествия за рубеж и по стране, купили туры в рамках государственной программы «Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!» («Путешествуй по Узбекистану!»).

Но правительство нанесло удар по этим планам, распорядившись провести 18-19 марта всенародный благотворительный хашар. Это ежегодная массовая уборка и благоустройство территорий, в которой должно участвовать все трудоспособное население страны (его численность, по данным Госкомстата, составляет 18,672 миллиона человек). В прошлом году хашар провели за неделю до наступления Навруза - 14-15 марта.

Хашар – дело добровольное, но власти уверены, что так или иначе участвовать в нем заставят работников всех организаций и предприятий страны, в первую очередь – бюджетных. Об этом свидетельствует их утверждение, что на хашар выйдут более 18 миллионов граждан.



Скриншот одного из обсуждений в Facebook



«Объявили продолжительные выходные, сделали скидки на транспортные билеты, люди на радостях купили эти самые билеты, с целью провести праздники на родине, потом объявляют хашар. Что делать работодателю: войти в положение сотрудников или беспрекословно выполнять приказ правительства?», - задается вопросом одна из участниц группы «Потребитель.Уз» в Facebook. «Работа - когда деньги платят. За хашар не платят, значит, это отдых. Дипломатия, однако. На бумаге красиво, отдых. По факту - бесплатный добровольный хашар, все в рамках закона, конституции. Радуйтесь, жители Узбекистана, мы счастливы!!!», - шутит другая участница. «Ещё картина не дополнена: не выйдете на хашар 18-19, снимем с зарплаты 50%», - приводит слова своего работодателя третий комментатор.

Таким образом, из пяти обещанных дней отдыха можно вычеркнуть два. Некоторые работодатели решили отнять у своих подчиненных еще один день, позволив отдыхать только 20 и 21 марта. «Поликлиники работают по календарю. Только 20, 21 отдыхают», - пишет участница одной из групп в Facebook. «Выходными наше руководство объявило только 20-21 и всё», - сообщила другая участница, пояснив далее, что речь идет о вузе. «Работаю в школе, тоже идем дружно и весело на хашар 18-19 марта)))) 22 выходим на работу. Итого два дня выходных вместо обещанных пяти! Завтра [17 марта], кстати, тоже рабочий день, у кого шестидневка», - сообщает третья.



Участники хашара в Ташкенте. Фото с сайта Gubkin.uz



Встречаются и такие мнения: «Если каждый будет избегать народных хашаров, то кто тогда останется? Нужно во благо Родины хоть что-нибудь сделать от себя. Самим будет приятно потом». Другие участники группы возразили: «Останется то, что каждый будет выполнять свою работу в установленном объеме в положенные сроки. А то привыкли, что кто-то кому-то всегда должен»; «Во благо Родины мы налоги платим!».

По планам правительства, в дни хашара в Узбекистане будет очищено и благоустроено 44 тысячи гектаров площади, 27 тысяч километров арыков и лотков. Приведут в порядок более 8 тысяч кладбищ и свыше 760 мест поклонения. Побелят 18 миллионов деревьев, посадят 22 миллиона саженцев, отремонтируют дома более 20 тысяч малообеспеченных семей, помогут материально свыше 26 тысячам нуждающихся семей.

Навруз (Новруз, Нооруз, Наурыз, Науруз, Руз-е Дехкон – Новый год по солнечному календарю в ряде стран Востока, наступает в день весеннего равноденствия. – Прим. «Ферганы») - древний доисламский праздник иранского происхождения, знаменующий приход весны. Празднуют его не один день, начинают с 21 марта. Государственным праздником он считается в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Турции, Азербайджане, Индии, Албании, Македонии, Иракском Курдистане.