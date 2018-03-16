«Турецкие авиалинии» запустили рейс Стамбул-Самарканд

Фото пресс-службы “Авиалиний Узбекистана”

Сегодня, 16 марта, международный аэропорт «Самарканд» принял первый коммерческий рейс компании Turkish Airlines («Турецкие авиалинии»), сообщается на сайте национального перевозчика «Узбекистон хаво йуллари» («Авиалинии Узбекистана»).

По случаю первого рейса в воздушной гавани Самарканда была организована торжественная церемония, в которой приняли участие хоким (мэр) города Фуркат Рахимов, директор местного аэропорта Хасан Мавлянов, генеральный директор Turkish Airlines Билал Экши, посол Турции в Узбекистане Ахмет Башар Шен.

Регулярные рейсы по маршруту Стамбул-Самарканд-Стамбул будут осуществляться турецкой авиакомпанией два раза в неделю, сообщает Gazeta.uz. Полеты из города в Узбекистане запланированы по вторникам и пятницам. Отметим, что по понедельникам и четвергам пассажиры могут улететь в Турцию по такому же маршруту на бортах судов «Узбекистон хаво йуллари».

Для сравнения билет эконом-класса на рейс Самарканд-Стамбул-Самарканд турецкой компании (бронирование на апрель) обойдется в $513, на рейс узбекистанской - $628 (в обоих случаях приводятся цены, взятые с официальных сайтов перевозчиков).

Национальная авиакомпания Узбекистана начала регулярное сообщение по маршруту Самарканд-Стамбул-Самарканд 30 октября прошлого года. Из Ташкента в крупнейший турецкий город самолеты НАК курсируют по-прежнему семь дней в неделю.

Увеличение рейсов между крупными городами Узбекистана и Турции призвано облегчить возможность перелета для трудовых мигрантов. Согласно данным министерства труда и социальной защиты Турции, в 2017 году рабочие визы получили 2465 мигрантов из центральноазиатской республики. По информации ведомства, Узбекистан находится на восьмом месте по количеству мигрантов, работающих в Турции.