«Турецкие авиалинии» запустили рейс Стамбул-Самарканд
По случаю первого рейса в воздушной гавани Самарканда была организована торжественная церемония, в которой приняли участие хоким (мэр) города Фуркат Рахимов, директор местного аэропорта Хасан Мавлянов, генеральный директор Turkish Airlines Билал Экши, посол Турции в Узбекистане Ахмет Башар Шен.
Регулярные рейсы по маршруту Стамбул-Самарканд-Стамбул будут осуществляться турецкой авиакомпанией два раза в неделю, сообщает Gazeta.uz. Полеты из города в Узбекистане запланированы по вторникам и пятницам. Отметим, что по понедельникам и четвергам пассажиры могут улететь в Турцию по такому же маршруту на бортах судов «Узбекистон хаво йуллари».
Для сравнения билет эконом-класса на рейс Самарканд-Стамбул-Самарканд турецкой компании (бронирование на апрель) обойдется в $513, на рейс узбекистанской - $628 (в обоих случаях приводятся цены, взятые с официальных сайтов перевозчиков).
Национальная авиакомпания Узбекистана начала регулярное сообщение по маршруту Самарканд-Стамбул-Самарканд 30 октября прошлого года. Из Ташкента в крупнейший турецкий город самолеты НАК курсируют по-прежнему семь дней в неделю.
Увеличение рейсов между крупными городами Узбекистана и Турции призвано облегчить возможность перелета для трудовых мигрантов. Согласно данным министерства труда и социальной защиты Турции, в 2017 году рабочие визы получили 2465 мигрантов из центральноазиатской республики. По информации ведомства, Узбекистан находится на восьмом месте по количеству мигрантов, работающих в Турции.