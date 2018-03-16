В Казахстане организуют стационары для детей и подростков с суицидальными наклонностями

Фото с сайта Pixabay.com

В Казахстане акиматам (региональный орган исполнительной власти) поручено организовать работу стационаров дневного пребывания детей из «группы высокого риска с суицидальными наклонностями», сообщает Tengrinews , со ссылкой на ответ заместителя премьер-министра республики Ерболата Досаева на депутатский запрос Артура Платонова.

Ранее депутат Артур Платонов подготовил запрос заместителю премьер-министра, чтобы обратить внимание правительства на проблему детского суицида, напомнив, что "2018 год начался с череды самоубийств".

Местным исполнительным органам поручено принять меры по выявлению детей «группы риска» и обеспечить их поддержкой, а также усилить взаимодействие госорганов с неправительственными организациями по вопросам профилактики подросткового суицида и предусмотреть финансовые средства из бюджетов на реализацию проекта по предупреждению суицида среди несовершеннолетних.

Досаев в своем ответе посетовал, что власти Алматинской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей из-за нехватки денег отложили программу по профилактике детского суицида.

Также отмечено, что в Казахстане прошли обучение более 2000 педагогов-психологов. Обучено более трех тысяч врачей общей практики, педиатров, психиатров, наркологов и школьных врачей. Программой по превенции суицидов среди несовершеннолетних в Казахстане за последние два года охвачено 2 254 школы с 273 тысячами детей 8-10 классов и 296 колледжей с почти 60 тысячами подростков.

В «группе высокого риска с суицидальными наклонностями» в Казахстане отнесено 4 412 детей (3 191 учащийся школ, 1 221 учащийся колледжей), из которых 1 470 направлены к врачам.

Досаев добавил, что в Казахстане наблюдается снижение уровня суицидов в возрастной группе 15-17 лет – на 100 тысяч детей в 2016 году - 17,2 случая; в 2017 год – 17. Ожидается дальнейшее снижение тенденции.

В то же время в Министерстве внутренних дел Казахстана 16 марта сообщили, что с начала 2018 года выявлено порядка 20 сообществ в социальных сетях, которые занимаются пропагандой суицида. По данным МВД, в 2017 году зафиксировано больее 100 фактов участия несовершеннолетних в так называемых «группах смерти» в социальной сети ВКонтакте.

Следует отметить, что в организациях образования и здравоохранения размещены информационные стенды о службах экстренной психологической помощи с указанием их контактных номеров, а также номеров телефонов доверия.