В России разработали тесты на экстремизм для мигрантов

Игорь Николаев (слева). Фото с сайта Kaliningradfirst.ru

В правительстве Калининградской области обсудили возможность введения тестов на экстремизм для мигрантов. Эту разработку калининградскому губернатору Антону Алиханову представил в пятницу, 16 марта, на оперативном совещании советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Николаев.

Николаев отметил, что в местах лишения свободы зафиксирована экстремистская религиозная пропаганда и добавил, что сотрудники УФСИН не всегда могут ей эффективно противостоять, сообщает калининградское агентство «Русский запад»

Как передает сайт FreeKaliningrad.Ru, советник главы ФАДН рассказал, что совместными усилиями правоохранительных органов и представителей религиозных конфессий разработано некое «пособие», которое направлено на «укрепление межнационального единства». «Основные борцы за чистоту веры мало что знают об этой вере вообще и, в основном, они прошли обучение за рубежом», - заявил он.

Калининградский губернатор Антон Алиханов в ответ заметил, что межэтническая обстановка в некоторых муниципалитетах неспокойная, похвалил пособие и пообещал использовать его: «Это нужная разработка, мы возьмем ее на вооружение. Тем более, что в некоторых наших муниципалитетах есть вопросы в связи с экстремизмом».

Позже Алиханов отказался комментировать это заявление журналистам, заявив, что «это закрытая информация». Отметим, что информация о тестах для мигрантов на сайте «Вести.Калининград» (калининградского подразделения ВГТРК) была удалена, хотя сохранилась в кэше Google.

В апреле 2017 года в Калининграде были задержаны 12 уроженцев стран Центральной Азии, которые, по заявлению ФСБ России, являются членами ячейки запрещенной международной террористической организации «Исламский джихад - джамаат моджахедов» и могут быть причастны к вербовочной деятельности.

Калининград не самый популярный российский город для трудовых мигрантов, которых больше привлекают Москва и Санкт-Петербург. По словам начальника отдела по связям с общественностью министерства муниципального развития и внешней политики Калининградской области Валерия Егоркина, переселенцы приезжают в регион из разных регионов России, а также из стран СНГ – Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. При этом число иностранных граждан из Закавказья и Средней Азии меньше, чем из российских городов.

По данным областного правительства, в 2016 году в регион по программе переселения соотечественников переехали 4736 человек, большинство из них – из Казахстана, Украины, Узбекистана и Киргизии.