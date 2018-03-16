Бердымухамедов обложил таможенной пошлиной иностранную стеклотару

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обложил таможенными пошлинами стекольную продукцию и бутылочную тару, которые ввозятся в страну из-за рубежа, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Соответствующее постановление подписано на заседании правительства 15 марта, размер пошлин не указывается. Как передает государственное агентство «Туркмения сегодня», Бердымухамедов, подписывая документ, сказал о важности насыщения внутреннего рынка высококачественными конкурентоспособными товарами, и дал указание вице-премьеру Гочмырату Мырадову, курирующему экономический блок правительства, подготовить проект документа об определении размеров пошлин на некоторые виды импортных промышленных и стройматериалов.

Таможенные пошлины на стеклотару введены, чтобы сделать конкурентоспособной продукцию стекольного завода, открытого 18 февраля в промышленной зоне Овадан-Депе Геоктепинского этрапа (района) Ахалского велаята (области).

Инвестором строительства стеклозавода выступил немецкий производитель Horn Glass Industries AG, а застройщиком – крупная турецкая компания. Как сообщал сайт SNG.Today, завод рассчитан на выпуск семи видов продукции, в том числе прозрачного, тонированного, ламинированного и закаленного стекла для окон и стеклопакетов общим объемом 7,2 млн квадратных метра в год. Кроме того, там может производиться 85 млн единиц прозрачной и цветной тары для напитков, флаконов для медицинских препаратов объемом от 0,3 до 3 литров.

Для производства стекла используется сырье местного производства: в Туркменистане есть свои месторождения известняка, кварцевого песка, доломита и других необходимых компонентов.

Завод обеспечивает внутренний рынок и работает на экспорт. Уже спустя неделю после открытия, 22 февраля, в стране был объявлен тендер на реализацию продукции завода за рубежом.