«Бунёдкор» продал в «Анжи» лучшего молодого футболиста Азии 2015 года

Достон Хамдамов. Фото с сайта Championat.asia

Российский футбольный клуб «Анжи» из Махачкалы заключил полуторагодовое соглашение с левым полузащитником ташкентского «Бунёдкора» и сборной Узбекистана Достонбеком Хамдамовым. Футболист оценивается в 1 миллион евро, однако сумма компенсации командами не разглашается, сообщает Transfermarket

Достонбек Хамдамов в 2015 году был признан лучшим молодым футболистом Азии. Полузащитник за четыре сезона в составе «Бунёдкора» провел во всех турнирах 134 матча и забил 49 мячей. В 2018 году Хамдамов в составе молодежной сборной Узбекистана завоевал титул чемпиона Азии.

Махачкалинский «Анжи» в этом сезоне борется за выживание в премьер-лиге. После 22-х туров команда с 20 очками занимает предпоследнее, пятнадцатое место. Плотность в нижней части турнирной таблицы высока, от спасительного 12-го места, которое позволяет остаться в высшем дивизионе, не играя стыковые матчи, махачкалинцев отделяет четыре очка. До конца чемпионата осталось восемь туров.

Стоимость состава «Анжи» оценивается в 17,5 млн евро. Прямыми конкурентами Хамдамова на позицию левого вингера в махачкалинском клубе являются россияне Павел Яковлев (800 тыс евро) и Иван Маркелов (600 тыс). Тренирует команду белорус Вадим Скрипченко.

Ранее в «Анжи» также играли узбекистанские футболисты. С 1993 по 2005 годы и 2007-2008 годы цвета клуба защищал натурализованный Узбекистаном россиянин Руслан Агаларов. В 2002 году за махачкалинский клуб играл Джафар Ирисметов. С 2011 по 2014 годы – Одил Ахмедов. С лета 2017 и до конца года – Вадим Афонин.

В российской премьер-лиге в этом сезоне заявлены еще несколько узбекистанских футболистов: Вагиз Галиулин «Тосно» Ленинградская область, Виталий Денисов «Локомотив» Москва и Эльдор Шомуродов «Ростов».