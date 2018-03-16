Партии Эрдогана законодательно разрешили сотрудничество с крайне правыми неудачниками выборов

Заседание парламента Турции. Фото с официального сайта

В Турции приняли новый закон о парламентских выборах, который позволит партиям, преодолевшим избирательный барьер, заключать союзы с партиями, не прошедшими в парламент, чтобы последние могли делегировать туда своих депутатов. Оппозиция уверена, что таким образом правящая Партия справедливости и развития (ПСР) пытается наделить депутатскими мандатами представителей ультранационалистических и исламистских партий, пишет Al-Monitor

ПСР разработала данный закон совместно с ультраправой Партией национального движения (ПНД). ПНД представлена в нынешнем составе парламента, но имеет там наименьшее количество мест: 40 из 550. Всего в парламенте Турции представлены четыре партии. Народно-республиканская партия (НРП) и курдская Демократическая партия народов (ДПН) являются оппозиционными.

По мнению оппозиционеров, новый закон принят, чтобы ввести в парламент после следующих выборов, которые состоятся в 2019 году, представителей ПНД, если они не смогут набрать более десяти процентов голосов (избирательный барьер в Турции). ПНД стала активно сотрудничать с ПСР после неудавшегося переворота в июне 2016 года. Кроме того, благодаря новому закону ПСР также сможет провести в парламент исламистскую партию «Саадет» («Благополучие»). На последних выборах в ноябре 2015 года «Саадет» набрала менее одного процента голосов.

Также по новому закону избирательные урны разрешено будет «перемещать из небезопасных мест». По мнению представителей ДНП, эта норма может использоваться для фальсификации результатов голосования в курдских областях страны.

Еще одно важное изменение заключается в том, что сотрудники правоохранительных органов теперь смогут внимательнее отслеживать процесс голосования, опять же «из соображений безопасности». Например, им будет разрешено заходить на избирательные участки во время самого голосования.

Пока новый закон находился на стадии обсуждения, НРП грозилась бойкотировать следующие выборы в случае его принятия. Вместе с тем, лидер НРП Кемаль Кылычдароглу говорит, что изменение правил выборов в парламент свидетельствует о слабости нынешнего правительства. «Почему мы должны бойкотировать следующие выборы? Мы победим. Этот [новый избирательный] закон показывает, что [ПСР] уже проиграла», - заявил Кылычдароглу.

Тем не менее, НРП обратилась в конституционный суд с иском об отмене принятого закона.

Многолетним лидером ПСР являлся Реджеп Тайип Эрдоган. Но после избрания президентом в 2014 году он покинул пост председателя партии, так как, в соответствии с законом, глава государства не может состоять ни в одной из политических партий. Однако ПСР де-факто продолжает подчиняться Эрдогану и поддерживает все его инициативы.