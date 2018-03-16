Уволенный после зимних аварий директор Бишкекской ТЭЦ сделал попытку восстановиться через суд

Нурлан Омуркул уулу. Кадр видеозаписи с сайта Tazabek.kg

В Бишкеке уволенный 2 февраля после аварии на теплоэнергоцентрали директор городской ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу пытается восстановиться в этой должности через суд, сообщает Kloop.kg

Бывший директор, считающий свое увольнение незаконным, подал иск к «Электрическими станциям» в Первомайский районный суд Бишкека, потребовав выплатить ему зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию за моральный ущерб. Иск датирован 19 февраля.

По объяснению директора, причиной аварии, из-за которой его уволили, был недостроенный химический цех. Омуркул уулу опроверг сообщения о том, что модернизация ТЭЦ обошлась в $386 млн. Цена, по его словам, была «адекватной» и составила $250-260 млн, а работа выполнена «успешно, без срывов и внештатных ситуаций».

В январе на указанной ТЭЦ произошли две аварии: сначала отказало оборудование подачи подпиточной воды для котлоагрегатов, затем из-за низких температур произошли неполадки во время подключения дополнительного котла.

Поломка совпала с пришедшими в Бишкек аномальными холодами — днем температура воздуха опускалась до -10 градусов, а ночью — ниже -25. В результате температура в квартирах киргизской столицы упала до восьми градусов.

Расследование причин провел Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, который выявил факты хищений и незаконного вывода денег руководством «Электрических станций» через подставные фирмы. В рамках возбужденного уголовного дела 5 марта арестовали бывшего первого заместителя гендиректора Бердибека Боркоева, который подозревается в хищении средств, выделенных на подготовку ТЭЦ к зиме. 6 марта был задержан и отправлен в СИЗО технический директор Алмаз Жусупбеков.