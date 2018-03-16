В психиатрических клиниках Узбекистана создадут рабочие места для пациентов

Палата в одной из психиатричеcких клиник Ташкента. Кадр телеканала “Узбекистан”

В психиатрических клиниках Узбекистана создадут лечебно-производственные предприятия (ЛПП) для трудовой терапии пациентов и инвалидов, а также для обучения их новым профессиям и трудоустройства. Об этом говорится в указе президента , подписанном 16 марта.

С 1 июля 2018 года до 1 января 2023-го ЛПП будут освобождены от уплаты земельного налога, налога на прибыль юридических лиц и налога на имущество, а также единого налогового платежа.

С 1 апреля органы внутренних дел будут обязаны немедленно сообщать психиатрическим клиникам о каждой попытке самоубийства. Склонные к суицидальным действиям люди, согласно указу, должны быть обеспечены круглосуточной экстренной помощью.

Граждан, стоящих на учете в психоневрологических диспансерах, к 1 октября внесут в электронный реестр с кратким описанием их болезни и проведенного лечения, а также с перечислением оказанных им социальных услуг и предоставленных льгот.

С 1 мая частные клиники и медицинские центры смогут оказывать отдельные услуги по диагностике и лечению психических расстройств и расстройств поведения. С перечнем этих услуг Минздрав определится в месячный срок.

Врачей-психиатров планируется отправлять для повышения квалификации в ведущие клиники и медицинские учреждения за рубежом. С 2018/2019 учебного года увеличат квоты приема в медицинские вузы для желающих получить специализацию по направлению «психиатрия» за счет госбюджета. В Ташкентскую медицинскую академию примут 15 человек, в Ташкентский педиатрический медицинский институт, Андижанский, Бухарский и Самаркандский мединституты – по 10 человек. Увеличат и количество обучающихся по этому направлению в ординатуре медицинских образовательных учреждений Узбекистана.

В Ташкентском институте усовершенствования врачей, Самаркандском и Андижанском мединститутах откроются курсы специализации по направлениям «психиатрия» и «суицидология» для врачей с базовым медицинским образованием. На время обучения за ними будет сохраняться средняя зарплата, им возместят командировочные расходы.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с уровнем психиатрической помощи в июне 2017 года, посетив Ташкентскую городскую психиатрическую больницу. По словам правозащитников, на примере этой клиники можно говорить о том, что в Узбекистане еще живо такое явление, как «карательная психиатрия». Именно в ташкентскую психбольницу периодически помещается самая известная правозащитница Узбекистана Елена Урлаева. В 2005 году она объявляла голодовку в знак протеста против принудительного лечения, а международные организации, требуя освободить Урлаеву, не раз заявляли о карательной психиатрии и давлении на правозащитников.