«Культурное наследие Узбекистана» издадут в книгах и фильмах

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В течение 2018 года в рамках проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» планируется создать два десятка томов книг-альбомов и фильмов о культурно-исторических ценностях республики, хранящихся в мировых музеях. Об этом было объявлено на медиафоруме, посвященном реализации «дорожной карты» проекта, состоявшемся в Ташкенте 16 марта, сообщает Uzbekistan Today

Для контента, включенного в книги, отображающие часть культурного наследия Узбекистана, будут использованы материалы, хранящиеся не только в собраниях музеев центральноазиатской республики, но и в Великобритании, Германии, России, США, Турции, Чехии, Франции и Японии.

В рамках проекта будет создано двадцать фильмов о культурно-историческом наследии Узбекистана за границей, и еще пять совместных с зарубежными кинематографистами лент, посвященных вкладу ученых Востока в развитие мировой цивилизации.

Организаторы медиафорума также объявили о том, что поэтапно будут оцифрованы и изданы уникальные рукописи Алишера Навои, части Катталангарского Корана, манускрипты Абу Али ибн Сины (Авиценны), рукописи испанского посла де Клавихо «Посольство к Амиру Темуру» и другие ценности из национальных библиотек Франции, Великобритании, России, Испании, а также из других хранилищ.

Помимо этого, в течение 2018 года состоится ряд мероприятий проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». На апрель-май запланирована презентация проекта в Британском музее в Лондоне с участием ученых, дипломатов и бизнесменов. Шестого-восьмого июня в Санкт-Петербурге пройдет Второй международный конгресс медиапроекта «Культурное наследие Узбекистана как мост между народами и странами».

К слову, в России нередко проводятся подобные мероприятия. Так, 13 сентября прошлого года во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве состоялся круглый стол «Культурное наследие Узбекистана в собраниях Российской Федерации». В работе круглого стола приняли участие известные эксперты и представители научных кругов России, в частности, специалисты Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Российской национальной библиотеки, Российского этнографического музея, Института Восточных рукописей Российской Академии наук и другие.