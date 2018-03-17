Новости Центральной Азии Си Цзиньпин единогласно переизбран председателем Китая 17.03.2018 11:18 msk, Фергана Политика Экономика Китай Законы Си Цзиньпин переизбран председателем Китая и председателем Центрального военного совета КНР, сообщает «Синьхуа».

Си Цзиньпин (справа) и Ван Цищань. Фото с сайта Scmp.com

Выборы прошли 17 марта в Пекине на пятом пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. За Цзиньпина проголосовали все 2970 депутатов ВСНП. По сообщению South China Morning Post, вице-председателем избран бывший секретарь главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая Ван Цищань. Ранее ВСНП одобрило поправки к китайской конституции, одна из которых отменяет ограничение сроков пребывания на посту председателя КНР. Это дает возможность Си Цзиньпину быть у власти практически пожизненно. Международное информационное агентство «Фергана»









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