Компания «Узтрансгаз» обновила тарифы для населения

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В Узбекистане с 1 апреля 2018 года вводятся новые тарифы на природный газ с учетом десятипроцентного повышения, прописанного в постановлении правительства республики от 14 ноября прошлого года. Цены опубликованы на сайте компании «Узтрансгаз»

С апреля газ, отпускаемый населению, при наличии счетчиков будет тарифицироваться по 2897,40 сума ($0,35) за 10 кубометров, ранее цена составляла 2634 сума ($0,32). За «голубое топливо», поставляемое в дома, не оснащенные приборами учета расхода газа, платить придется по следующей схеме: при использовании ресурсов для приготовления пищи и горячего водоснабжения – 5010,60 сума ($0,61) за 10 кубометров (сейчас – 4555,90 сума, это $0,55), при использовании газа для отопления жилого помещения – 2323,70 сума ($0,28, сейчас – 2112,45 сума, это $0,25).

В реестре, утвержденном Министерством финансов Узбекистана, подробно расписаны тарифы за использование природного газа для коммунально-бытовых нужд при отсутствии приборов учета расхода в зависимости от различных обстоятельств – наличия бытовой газовой плиты, газового водонагревателя и прочее.

Последний раз цены на природный газ в Узбекистане повышались в июле прошлого года. Ранее сообщалось о том, что с 1 апреля на 12% возрастут тарифы на электроэнергию.