Узбекистан освободил иностранных футбольных тренеров от подоходного налога

Грузин Шота Арвеладзе (слева), тренер «Пахтакора». Фото Championat.asia

Иностранные тренеры по футболу, работающие в Узбекистане, освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Их премиальные не будут учитываться в качестве доходов. Об этом говорится в постановлении президента страны Шавката Мирзиёева от 16 марта.

Льготы предусмотрены и для Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ), общественного объединения «Профессиональная футбольная лига» и профессиональных футбольных клубов: до 1 января 2023 года они освобождены от уплаты любых видов налогов и отчислений в государственные целевые фонды.

Помимо этого, указанные структуры не будут платить таможенные пошлины (за исключением таможенных сборов) за ввоз спортивного оборудования, инвентаря, экипировки и специальных транспортных средств, не производимых в Узбекистане.

Согласно постановлению, фонд поддержки футбола Узбекистана и его филиалы ликвидированы, высвобожденные средства направлены под контроль АФУ. На организацию возложены полномочия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов и арбитров, Республиканская школа тренеров и судей по футболу при Министерстве физической культуры и спорта упразднена. При этом наставники, работающие с детско-юношескими командами, будут утверждаться Ассоциацией футбола в обязательном порядке.

При АФУ создадут Республиканскую детско-юношескую футбольную академию, основной функцией которой станет подготовка игроков для национальных сборных команд. Подобные заведения организуют во всех регионах страны.

Основной базой Ассоциации футбола, предназначенной для тренировок и проведения официальных матчей с участием сборных команд, стал ташкентский стадион «Бунёдкор». Также принято решение о строительстве современного футбольного стадиона в городе Коканде Ферганской области и создании учебно-тренировочной базы на территории зоны отдыха «Сижжак» в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Федерация футбола Узбекистана была переименована в Ассоциацию футбола Узбекистана на внеочередной отчетно-выборной конференции организации. На сайте структуры (название все еще остается прежним - ФФУ), указано, что президентом федерации является руководитель Национального олимпийского комитета Умид Ахмаджонов, первым вице-президентом – заместитель премьер-министра республики, глава «Узбекистон темир йуллари» («Железные дороги Узбекистана») Ачилбай Раматов, вице-президентами – министр внутренних дел Пулат Бабаджанов и министр по физической культуре и спорту Шоакром Исроилов.

В системе детско-юношеского футбола Узбекистана работают сербский специалист Завиша Милославлевич и испанский тренер Хосе Мигель Зунига. Также есть договоренности о помощи в развитии популярного спорта со стороны федерации футбола Бельгии и руководства мадридского «Реала». Среди коллективов суперлиги лишь в двух клубах работают иностранные наставники: грузин Шота Арвеладзе возглавляет столичный «Пахтакор», а россиянин Виктор Кумыков - алмалыкский АГМК.

Уже долгое время в СМИ муссируется информация о том, что после Чемпионата мира-2018 сборную Узбекистана возглавит португалец Карлуш Кейруш, работающий сейчас с иранцами. Отметим, что в обновленном мировом рейтинге центральноазиатская команда занимает 72-ю позицию, имея 451,34 очка.