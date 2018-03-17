Обвиненный в планах взорвать аэропорт узбекский правозащитник вышел на свободу

Гайбулло Джалилов, архивное фото с сайта Rferl.org

В Узбекистане из колонии на свободу вышел 53-летний член незарегистрированного в стране Общества прав человека (ОПЧУ) Гайбулло Джалилов, сообщает «Озодлик» со ссылкой на родственников освобожденного. 16 марта он вернулся в свой родной дом в Кашкадарьинской области.

По сведениям руководителя Ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежды Атаевой, Гайбулло Джалилов родился 24 августа 1964 года. Работал поваром, с 2003 года стал защищать преследуемых по религиозным мотивам, став членом Каршинского отделения ОПЧУ. Посещал мечеть и участвовал в беседах о религии. Все вкупе и стало причиной особого внимания к нему правоохранительных органов.

Джалилова арестовали 5 сентября 2009 года. Параллельно были задержаны еще шесть человек. Все семеро подозревались в намерении взорвать аэропорт города Карши, учреждения силовых структур и военную базу «Ханабад». Им были предъявлены обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Узбекистана, в том числе - в терроризме, посягательстве на конституционный строй, организации преступного сообщества и других.

По данным ОПЧУ, на судебных заседаниях стало известно, что в ходе следствия Джалилов подвергался жестокому обращению и пыткам. Стоит отметить, что во время службы в армии он потерял одно легкое, а незадолго до ареста у него обострилась болезнь почек.

Какие-либо доказательства того, что Джалилов и остальные шестеро подсудимых действительно виновны, в обвинительном заключении отсутствовали. Несмотря на это, в начале 2010 года суд приговорил правозащитника к девяти годам заключения. В сентябре того же года его дело было пересмотрено по апелляционной жалобе потерпевших. Обвинение потребовало увеличить срок до 13 лет, суд принял решение об 11-летнем заключении.

Когда Джалилов находился в колонии, охранники неоднократно избивали его дубинками, ему не давали встретиться с семьей. Международная правозащитная организация Human Rights Watch неоднократно требовала освобождения Джалилова наряду со многими другими политзаключенными. Лед тронулся после прихода к власти Шавката Мирзиёева: за последние два года из тюрем вышли десятки людей, осужденных за их правозащитную и политическую деятельность.