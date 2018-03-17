Пресс-секретарь президента Узбекистана ответил на вопрос о проблеме принудительного труда

На странице пресс-секретаря президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Комила Алламжонова в Facebook произошел краткий диалог между чиновником и одним из интернет-пользователей, поднявшим проблему принудительного труда в республике.



Скриншот страницы Комила Алламжонова в Facebook



Пользователь соцсети обратился к Алламжонову с рядом вопросов: «Хокимы (представители власти на местах. – Прим. «Ферганы») в преддверии визита президента «принуждают», в основном, учителей выходить на обочину дорог для уборки. Разве это правильно? Или это считается мелкой проблемой? Несколько дней назад в Самарканде во время уборки на магистральной дороге была насмерть сбита 23-летняя учительница. Вообще, когда прекратятся такие «свойственные хокимам» традиции?».

«Конечно, произошедшее — это очень печальный случай. В настоящее время изучаются причины, которые привели к трагедии. По итогам расследования будут приняты соответствующие меры. Приношу свои глубокие соболезнования семье и близким погибшей», - ответил пресс-секретарь.

Об инциденте, произошедшем на днях в Каттакурганском районе Самаркандской области, сообщили некоторые местные СМИ. По данным Xabar.uz, 14 марта учителей каттакурганской школы №42 сняли с уроков и привезли на трассу «Самарканд-Бухара», где они должны были заниматься благоустройством придорожной территории. Несмотря на заверения представителя управления народного образования о том, что гаишники обеспечат безопасность трудящихся, в этом плане не было предпринято никаких мер.

Двадцатитрехлетнюю Диану Еникееву, которой было поручено белить обочину, сбил «КамАЗ», ехавший по трассе на большой скорости. Коллеги быстро остановили проезжавший мимо микроавтобус «Дамас» и отправили пострадавшую в городскую больницу, где, несмотря на усилия врачей, учительница скончалась. У нее остались муж и двухлетний ребенок.



Диана Еникеева с мужем и сыном. Фото с сайта Xabar.Uz



Визит президента Узбекистана в Самаркандскую область, в преддверии которого местные власти и выгнали школьных учителей на работы около магистрали, прошел в субботу 17 марта.

Принудительный труд в отношении учителей и врачей – общепринятая практика в Узбекистане. «Фергана» неоднократно сообщала о том, что медработников и педагогов регулярно заставляют собирать и сдавать металлолом и макулатуру либо платить за определенное количество килограммов такого вторсырья. В декабре прошлого года президент решил это прекратить и издал постановление, запрещающее хокимиятам (администрациям) городов и районов привлекать работников сфер образования и здравоохранения к заготовке и сдаче металлолома.

Однако узбекские власти не спешат отказываться от привычки заставлять бюджетников заниматься уборкой улиц, благоустройством и озеленением территорий, проведением переписи местных жителей, строительством домов, сбором хлопка. Кроме того, у них нередко вымогают деньги на помощь малоимущим, на проведение государственных праздников от имени общества Красного полумесяца, в фонд махалли (квартала, общины), принуждают подписываться на невостребованные газеты.