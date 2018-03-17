В Узбекистане будут штрафовать за фальсификацию меда

Ярмарка меда в Ташкенте. Фото с сайта Uz.all.biz

Минюст Узбекистана предложил установить штрафы за фальсификацию меда и медовой продукции. Проект, предполагающий дополнить соответствующей статьей Кодекс об административных правонарушениях, вынесен на общественное обсуждение . Документ, по планам министерства, вступит в силу 15 апреля.

За производство, ввоз и реализацию фальсифицированного меда виновных ждут денежные взыскания. Для граждан предполагается штраф - от трех ($63,4) до пяти ($105,8) минимальных размеров заработной платы (МРЗП), для должностных лиц – от пяти ($105,8) до десяти ($211,6) МРЗП. При повторном нарушении штраф будет увеличен и составит от десяти ($211,6) до пятнадцати ($317,4) МРЗП. Товар-фальсификат будет конфискован.

Под фальсификацией меда подразумевается добавление к пчелиному натуральному меду различных примесей, подмена меда другими похожими на него продуктами и умышленное изменение свойств и качества продукции, о чем потребителя не извещают либо предоставляют ему недостоверную информацию.

В октябре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о развитии пчеловодства. В частности, объемы производства меда и его переработки планируется увеличить с 15,4 тысячи тонн в 2017 году до 23,7 тысячи тонн к 2021 году. В этой связи в стране образована ассоциация «Узбекистон асаларичилари» («Пчеловоды Узбекистана»). Компании, входящие в структуру, до 1 января 2023 года освобождены от уплаты таможенных платежей (кроме таможенных сборов) на ввозимые племенные материалы (продукцию), инвентарь и оборудование, специальную технику и прочие материалы, используемые в пчеловодстве.