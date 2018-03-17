Эрдоган предложил изучать в школах османский язык

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил ввести в школах османский язык, использовавшийся до первой половины XX века. С таким заявлением он выступил на церемонии награждения школьников в Анкаре, сообщает Hurriyet

Эрдоган заявил, что на раннем этапе существования Турецкой республики произошла «языковая революция», в ходе которой была ослаблена «связь с прежней цивилизацией», а язык оказался заполнен «неприятными и бездушными словами».

«Если нынешнее поколение не понимает Мехмета Акифа Эрсоя и Ахмета Хашима (османских авторов), это потому, что наш язык был уничтожен. И сегодня он уничтожается снова. Поэтому османский язык нужно изучать в школах», – утверждает президент.

Несколько лет назад он уже выступал с такой инициативой, заявляя, что изучение османского языка восстановит связь с «предками». Тогда до обязательных уроков в школах дело не дошло. Хотя Национальный совет по образованию решил ввести их в религиозных вузах.

Президент Турции также выступал против иностранных заимствований в турецком языке. В 2017 году он поручил министру спорта убрать слова «арена» из названий спортивных сооружений, заменив их на «стадионы» (stadium). При этом он сослался на то, что на «аренах» в древности убивали людей.

Сообщалось также, что правительство Турции издало директиву о борьбе с распространением иностранных заимствований. Институт турецкого языка заявил, что будет взаимодействовать с муниципальными властями и добиваться поддержки бизнеса – например, замены заимствованных слов на вывесках на турецкие аналоги.

Османский язык был государственным языком Османской империи. Он основан на османском алфавите (варианте арабского), в нем использовалось значительное количество арабских и персидских слов. После образования Турецкой республики в 1920-е годы была проведена языковая реформа, в ходе которой был создан современный вариант языка на основе латинского алфавита.