Эрдоган предложил изучать в школах османский язык
Эрдоган заявил, что на раннем этапе существования Турецкой республики произошла «языковая революция», в ходе которой была ослаблена «связь с прежней цивилизацией», а язык оказался заполнен «неприятными и бездушными словами».
«Если нынешнее поколение не понимает Мехмета Акифа Эрсоя и Ахмета Хашима (османских авторов), это потому, что наш язык был уничтожен. И сегодня он уничтожается снова. Поэтому османский язык нужно изучать в школах», – утверждает президент.
Несколько лет назад он уже выступал с такой инициативой, заявляя, что изучение османского языка восстановит связь с «предками». Тогда до обязательных уроков в школах дело не дошло. Хотя Национальный совет по образованию решил ввести их в религиозных вузах.
Президент Турции также выступал против иностранных заимствований в турецком языке. В 2017 году он поручил министру спорта убрать слова «арена» из названий спортивных сооружений, заменив их на «стадионы» (stadium). При этом он сослался на то, что на «аренах» в древности убивали людей.
Сообщалось также, что правительство Турции издало директиву о борьбе с распространением иностранных заимствований. Институт турецкого языка заявил, что будет взаимодействовать с муниципальными властями и добиваться поддержки бизнеса – например, замены заимствованных слов на вывесках на турецкие аналоги.
Османский язык был государственным языком Османской империи. Он основан на османском алфавите (варианте арабского), в нем использовалось значительное количество арабских и персидских слов. После образования Турецкой республики в 1920-е годы была проведена языковая реформа, в ходе которой был создан современный вариант языка на основе латинского алфавита.