Ферганских учителей заставили собирать металлолом вопреки запрету Мирзиёева

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В Ферганском районе Ферганской области Узбекистана местные власти требуют от работников сферы образования сдавать металлолом. Об этом сообщает Xabar.uz со ссылкой на учителя, отказавшегося разглашать свое имя.

По его словам, хоким (глава администрации) приказал руководителям всех имеющихся в районе 62 школ и двух лицеев собрать и сдать по десять тысяч тонн металлолома. В среднем на каждого преподавателя приходится по 200 килограммов железных отходов, предназначенных для дальнейшей переработки.

Никаких официальных распоряжений учебным заведениям не предоставили, но предупредили, что сдавать металлолом должны именно учителя, не вовлекая в процесс школьников. Вместе с тем, ответственным за сбор утильсырья предлагалось «откупиться» от повинности из расчета 1000 сумов ($0,12) за каждый килограмм металла, то есть, практически ни за что отдав из своего кармана 200 тысяч сумов ($24,5). Отметим, что средняя зарплата школьного учителя составляет порядка одного миллиона сумов ($123).

Между тем, в декабре прошлого года президент страны Шавкат Мирзиёев запретил хокимиятам (администрациям) привлекать работников сфер образования и здравоохранения к заготовке и сдаче металлолома. Очевидно, хокиму Ферганского района президент не указ.