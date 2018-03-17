ICG оценила риск волнений в Горном Бадахшане

Въезд в Хорог – административный центр ГБАО. Фото с сайта Peacekeeper.ru

Международная исследовательская организация International Crisis Group опубликовала отчет , посвященный Горному Бадахшану, автономному региону на востоке Таджикистана. Авторы оценивают риск возобновления волнений, происходивших там в последние годы. Они допускают, что в ближайшие годы ожидаемая смена власти в Таджикистане может спровоцировать в регионе новый конфликт.

По мнению аналитиков, Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО) – одна из самых стратегически значимых территорий в Центральной Азии. Она граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) Китая, Афганистаном, где продолжаются боевые действия, а также находится на пути, по которому джихадисты, воевавшие в Сирии или Ираке, могут вернуться в Центральную Азию или Россию.

В ГБАО приобрели большое влияние местные авторитеты, в том числе бывшие полевые командиры, участвовавшие в гражданской войне. Сегодня лояльные им неформальные силовые группировки лучше организованы и вооружены, чем раньше, считают жители региона, слова которых приводятся в отчете.

«С 1990-х годов Горный Бадахшан стремился усилить свою автономию, действуя, в том числе, и методами вооруженной борьбы, – пишут авторы ICG. – Сейчас там затишье, но ситуация может измениться. В какой-то момент, возможно, уже в 2020 году, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, как ожидается, передаст власть своему родственнику. Если процесс смены власти не будет гладким, лидеры Горного Бадахшана могут попробовать использовать ситуацию, чтобы усилить свое влияние. История свидетельствует о том, что они могут действовать и силовыми методами».

Исследователи отмечают, что ужесточение внутренней политики в Таджикистане в преддверии передачи власти не гарантирует успеха в Горном Бадахшане (силовые меры принесли центральной власти лишь частичный результат). Они также указывают на то, что местные авторитеты обычно конкурируют друг с другом «за контроль над приграничным бизнесом» (они, в частности, связаны с наркотрафиком), но при угрозе со стороны центральной власти готовы объединиться.

Авторы отчета считают, что в сложившейся ситуации могут сыграть роль Китай и Россия, способные оказать влияние на Таджикистан: от их участия может зависеть порядок передачи власти в республике и, как следствие, снижение риска волнений в Горном Бадахшане.

ГБАО занимает примерно половину территории Таджикистана. Основное население составляют памирцы, которые объединены, в том числе, по религиозному признаку. Большинство их исповедует исмаилизм – шиитское направление в исламе (в целом в Таджикистане распространен суннизм).

После гражданской войны в Таджикистане в Горном Бадахшане сохранили влияние бывшие полевые командиры, воевавшие на стороне Объединенной таджикской оппозиции (противников Народного фронта, к которому принадлежал Эмомали Рахмон). Между ними и представителями центральной власти неоднократно происходили конфликты, приводившие, в том числе, к вооруженному противостоянию.

В 2012 году, после убийства в регионе генерала национальной безопасности Абдулло Назарова, там была организована масштабная силовая операция, в ходе которой как со стороны боевиков, так и со стороны силовых структур были убиты десятки людей. Позднее, в 2014 году, в Хороге, административном центре региона, произошли массовые беспорядки, спровоцированные действиями местного ОМОНа.