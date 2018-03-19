Туркменская оппозиция обвинила мировое сообщество в невнимании к стране

Выборы в Туркменистане. Фото с сайта Hronikatm.com

Аналитик Народно-демократического движения Туркменистана Азат Реджепов обвинил международное сообщество в пренебрежительном отношении к нарушению прав человека в этой стране. Колонка Реджепова была 17 марта опубликована в официальном издании движения «Гундогар»

Реджепов обратил внимание на то, что мировое сообщество активно критикует выборы президента России 18 марта. При этом правозащитники не проявляют интереса к выборам в Меджлис (парламент) Туркменистана, которые состоятся через неделю. Реджепов утверждает, что за время президентства Гурбангулы Бердымухамедова наблюдатели ОБСЕ не подвергли серьезной критике ни одни выборы, прошедшие в Туркменистане. Критические отчеты составляются, однако они сухи и формальны. Например, в отчетах говорится: «выборы проходили в строго контролируемой политической обстановке».

Колумнист подчеркивает, что все кандидаты в парламент Туркменистана проходят строгий отбор на лояльность действующей власти. Анонимный родственник депутата рассказал Реджепову, что сначала спецслужбы проверяют биографию кандидата, а затем с ним ежедневно проводятся безапелляционные беседы. Преимущество при прохождении в парламент имеют родственники и приближенные президента, а также люди, умеющие льстить. Однако, указывает Реджепов, все эти нарушения интересуют мировое сообщество гораздо меньше, чем предсказуемый результат выборов президента России.

Реджепов утверждает, что сам Центр ОБСЕ в Ашхабаде якобы превратился в «карманную контору» при президенте. По словам колумниста, организация проводит малоэффективные семинары, в которых участвуют представители власти, а также организует поездки за рубеж, которые превращаются в шоп-туры.

Ранее колумнист Реджепов уже выступал с критическими заявлениями в адрес международных организаций. В 2016 году он обвинил радио «Азатлык» (подразделение Радио Свобода) в снижении уровня профессионализма. Реджепов объявил, что радиостанция «практически растеряла свою аудиторию в Центральной Азии», и что «журналистский стиль, а также формат и содержание радиопрограмм диктуется сверху».

О личности Реджепова (или о том, кто скрывается за этим псевдонимом) в открытых источниках нет информации. Что же касается Народно-демократического движения Туркменистана, то оно было создано бывшим соратником первого президента Туркменистана Сапармурада Ниязова, Борисом Шихмурадовым. Он пополнил ряды оппозиции в 2001 году, утратив расположение президента. На момент перехода в оппозицию Шихмурадов являлся послом Туркменистана в Китае. В 2002 году власти обвинили Шихмурадова в организации покушения на Ниязова. Вскоре он добровольно сдался властям, чтобы не допустить репрессий над своими родственниками. В тот же год Шихмурадова приговорили к пожизненному заключению, дальнейшие достоверные сведения о его судьбе отсутствуют. Одновременно были осуждены еще около 60 человек.

Сейчас Народно-демократическое движение Туркменистана проявляет активность только на сайте «Гундогар». Над сайтом постоянно работают четыре человека, также он сотрудничает с рядом сторонних авторов. Анонимная команда сайта подчеркивает, что существует на собственные средства и принципиально не принимает пожертвований от правительств, партий, коммерческих и некоммерческих организаций.