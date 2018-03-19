Власти Узбекистана отказали Росавиации в увеличении числа рейсов

Международный аэропорт Ташкента. Фото с сайта Uzavtoyul.uz

Авиационные власти России и Узбекистана не смогли в конце февраля договориться об увеличении числа рейсов и общей либерализации авиационной политики. Это следует из протокола переговоров, опубликованного в конце минувшей недели на сайте Росавиации

По данным российской стороны, с 2014 года число рейсов между Россией и Узбекистаном снизилось почти в два раза. Несколько перевозчиков из России готовы ввести новые рейсы в Узбекистан, потому что это направление считается перспективным. Однако из Узбекистана в Россию может летать только национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» – единственный существующий в стране перевозчик. Она не может на паритетных принципах организовать такое же количество рейсов. Поэтому власти Узбекистана отказались от предложений российской стороны.

Также Росавиация пыталась решить вопрос с аэропортом в подмосковном Жуковском. Россия давно добивается снятия ограничений для этого аэропорта, настаивая, что он не является столичным. Однако Узбекистан и другие страны Центральной Азии настаивают на столичном статусе этого аэропорта. Эта позиция была подтверждена и на февральских переговорах.

Особые надежды на февральские переговоры возлагались в связи с политикой нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он взял курс на поддержку трудовых мигрантов и туризма – то и другое подразумевает увеличение числа авиарейсов, удешевление билетов, улучшение качества авиасообщения. В августе 2017 года Мирзиёев уволил Валерия Тяна, который возглавлял «Узбекистон хаво йуллари» на протяжении 15 лет, и назначил главой авиакомпании бывшего вице-премьера Улугбека Розукулова. Развитие авиационной отрасли было включено и в Госпрограмму-2018.

Схожие разногласия у России возникают и с Таджикистаном. Настаивая на паритете перевозчиков, власти Таджикистана недавно не выдали разрешения на некоторые направления российской компании «Уральские авиалинии».