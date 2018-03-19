Трассу Бишкек – Ош в Киргизии будут закрывать по ночам для принудительного спуска лавин

Ликвидация последствий схода лавины на трассе Бишкек – Ош. Фото пресс-службы МЧС Киргизии

В Киргизии принято решение закрывать на ночь стратегическую трассу Бишкек – Ош для принудительного спуска лавин, сообщает KNews

До особого указания с 21:00 до 6:00 с поста «Сосновка» и со стороны Таласской и Джалал-Абадской областей движение по трассе будет перекрыто для всех видов транспорта. В МВД республики водителей попросили не выезжать в путь в ночное время, готовить экипировку и проверять техническое состояние транспортных средств.

Риск схода лавин сохраняется в ряде горных районов, на некоторых участках автодороги наблюдается снежный накат и гололед. 18 марта 2018 года дорога была закрыта до сегодняшнего утра для передвижения всех транспортных средств на посту «Сосновка», «Арал» и на перевале «Отмок», сообщается на сайте МЧС.

По распоряжению Межведомственной комиссии по гражданской защите от 14 марта 2018 года, принудительный спуск лавин проводится с 15 по 21 марта с применением артиллерийского расчета на 132-137, 198-255 километрах дороги, передает агентство Kabar. Так, 16 марта вечером шесть выстрелов спровоцировали сход лавины объемом 3500 кубометров на 198 километре (Отмокский поворот). На саму дорогу сошло всего 800 кубометров, и примерно за два часа ее расчистили.

Мероприятия проводит МЧС с привлечением артиллерийских расчетов Генерального штаба Вооруженных сил, а также служб Гражданской защиты. На прошлой неделе на трассу сошли четыре снежные лавины. Трассу полностью перекрыли, на ней застряли сотни машин; из-за того, что закрылся перевал в Джалалабадскую область, оказались в бедственном положении несколько десятков ехавших в Россию таджикских мигрантов. После расчистки трассы движение на лавиноопасных участках было восстановлено, но водителей обязали соблюдать дистанцию не менее 500 метров.