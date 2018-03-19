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Новости Центральной Азии

Сильнейший казахстанский теннисист выиграл турнир в США

19.03.2018 10:57 msk, Фергана

Казахстан Спорт

Михаил Кукушкин. Фото с сайта 24.kz
Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин победил в турнире серии ATP Challenger в Ирвинге (США). В решающем матче Кукушкин в трех сетах одолел итальянского спортсмена Матео Берретини (6:2, 3:6, 6:1), сообщает Vesti.kz.

Кукушкин занимает 89-е место в рейтинге ATP, Берретини находится на 108-й строчке. Прошедший матч стал первой очной встречей казахстанца и итальянца в карьере.

По пути к финалу турнира казахстанский теннисист одолел американцев Джареда Доналдсона (48-й в рейтинге ATP), Стива Джонсона (52), Бьорна Франтанджелло (112) и Остина Крайчека (298).

В прошлом году в Ирвинге Михаил Кукушкин также дошел до финала, но уступил британцу Альязу Бедене (6:4, 3:6, 6:1).

Параллельно в рамках турнира прошли соревнования в парном разряде. Немец Филипп Пейтцшнер и австриец Александр Пейа в финальном поединке оказались сильнее молдаванина Раду Албота и австралийца Мэтью Эбдена – 6:2, 6:4.

Призовой фонд турнира составил $150 тысяч, что является максимальной суммой для соревнований серии Challenger.

Международное информационное агентство «Фергана»

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