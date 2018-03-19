Таджикистан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о безвизовых поездках

Таджикистанцы на церемонии открытия пограничного пункта с Узбекистаном. Фото с сайта Today.tj

Парламент Таджикистана ратифицировал подписанное ранее с Узбекистаном соглашение «О порядке пребывания граждан двух стран на территории друг друга». Теперь узбекистанцы смогут посещать Таджикистан на срок до 30 дней без получения визы, пишет «Азия-плюс»

Министерству иностранных дел Таджикистана поручено уведомить о ратификации документа узбекистанское правительство.

Узбекистанская сторона выполнила необходимые юридические процедуры по выполнению соглашения на минувшей неделе. Граждане Таджикистана могут въезжать в соседнее государство без виз на срок до 30 дней с 16 марта.

Напомним, что указанное соглашение было подписано 9 марта во время государственного визита Шавката Мирзиёева в Душанбе. Кроме того, в ходе поездки Мирзиёев договорился со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном о поэтапном возобновлении работы всех 16 пунктов пропуска на границе между двумя государствами. Пункты пропуска были закрыты в период президентства в Узбекистане Ислама Каримова. С 2011 года между двумя странами действовали лишь два погранперехода. С начала текущего года более десяти из ранее закрытых переходов вновь заработали.