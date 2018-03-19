Детским садам Астаны разрешили за деньги обучать йоге и карате

Детский сад в Астане. Фото с сайта Pandaland.kz

Детским садам Астаны со 2 апреля 2018 года разрешено оказывать платные услуги, в том числе организовывать группы продленного дня и различного рода кружки: спортивные, хореографически или языковые - сообщает «Казинформ»

Прежде детские сады не могли этого делать по юридическим причинам, и родителям приходилось обращаться в частные центры, теперь же по просьбе родителей эти препятствия устранены, рассказал начальник управления образования города Астаны Ануар Жангозин. При этом платные услуги могут предоставляться только по дополнительным предметам, не предусмотренным стандартом.

Набор предметов, которые изучаются в кружках, будет определяться родителями и заведующими детскими садами, по словам Жангозина, это могут быть иностранные языки, танцы, карате, йога. Час продленной группы будет стоить 150 тенге ($0,5), хореография – 1500 тенге (около $5), самыми дорогими будут спортивные кружки, в том числе йога, которые будут стоить до 4.500 тенге ($14). Питание остается платным, подчеркнули в управлении.

Между тем в Министерстве образования республики заявили, что информация о продвижении очередей в детские сады вскоре будет доступна онлайн в открытом доступе. Планируется также сделать общедоступной информацию о распределении грантов в вузы, аттестации депутатов и многие другие данные. В министерстве сообщили о разработке специальной программы, которая позволит, например, подавать заявления на поступление в учебные заведения онлайн, а родителям, учителям, директорам школ и самим детям загружать в телефон данные об учебном процессе, пишет портал Informburo.kz.

«Ребенок должен видеть домашнее задание, свои оценки, не выходя из дома, – заявил на правительственном часе в Мажилисе глава Минобразования Ерлан Сагадиев. – Вместе с тем мы можем создать телефонную версию таких услуг, как подача заявления на поступление в школу, колледжи, вузы, не выходя из дома. Также учебные занятия в школе мы можем организовать в общей электронной базе, в которой дети и учителя смогут просматривать свое портфолио на телефоне».

Когда все данные будут оцифрованы, министерство намерено контролировать работу подведомственных учреждений в режиме онлайн. Впрочем, в последнем случае речь идет лишь об одном из проектов, реализация которого, как показывает практика, отнюдь не гарантирована. Проверка Счетного комитета в казахстанском министерстве образования в 2017 году выявила финансовые нарушениях на сумму более $50 млн., неэффективное использование бюджетных средств на $43,2 млрд. и процедурные нарушениях на общую сумму около $80 млн.